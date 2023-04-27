شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تطلق برنامجا لإدخال أحدث تقنيات الرقائق فى السيارات بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، إنها ستطلق برنامجًا جديدًا هذا العام لمساعدة العملاء الذين يعملون على رقائق الكمبيوتر المتقدمة للسيارات على الاستفادة من أحدث تقنياتها بسرعة أكبر.

وTSMC هي أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، يستخدم العديد من أكبر موردي الرقائق في صناعة السيارات مثل NXP Semiconductor و STMicroelectronics NV TSMC لصنع رقائقهم.

لكن يجب أن تلبي رقائق السيارات معيارًا أعلى للصلابة وطول العمر من الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية.

لدى TSMC عمليات تصنيع خاصة لصناعة السيارات والتي تصل عادةً بعد عامين من عمليات مماثلة لرقائق المستهلك حسبما نقلت رويترز.

واستغرقت شركات تصنيع رقائق السيارات فى الماضى وقتًا إضافيًا لإنشاء تصميمات شرائح لخطوط التصنيع المتخصصة هذه.

وكانت النتيجة أن رقائق السيارة قد تكون متأخرة بسنوات عن تلك الموجودة في أحدث هاتف ذكي.

وفي مؤتمر عُقد في وادي السيليكون، كشفت TSMC النقاب عن برنامج جديد سيمكن مصممي شرائح السيارات من بدء العمل على تصميماتهم قبل حوالي عامين.

وسيمكن ذلك تلك الشركات من استخدام نسخة السيارات من تكنولوجيا صناعة الرقائق N3 الخاصة بشركة TSMC - والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الأجهزة الاستهلاكية - بمجرد أن يصبح البديل من فئة السيارات متاحًا من TSMC في عام 2025.

قال كيفين تشانج، نائب رئيس تطوير الأعمال في TSMC ، خلال مؤتمر صحفي: "تاريخياً ظلت السيارات بعيدة، متخلفة عن المستهلك". "هذا هو الماضي هذا يسمح لعملاء السيارات لدينا ببدء تصميماتهم في وقت أبكر بكثير - في الواقع قبل عامين من ذلك".

قال تشانج إنه قبل حدوث الجائحة وما يترتب عليها من نقص في أشباه الموصلات، غالبًا ما ترك صانعو السيارات قرارات مهمة بشأن تكنولوجيا الرقائق لمورديهم. ولكن غالبًا ما يكون هؤلاء الموردين وشركات صناعة السيارات في نقاش مباشر مع TSMC.

قال تشانج: "إنهم يدركون تمامًا أنهم بحاجة إلى التعرض المباشر لاختيار تكنولوجيا السيليكون". "على مدى العامين الماضيين، التقيت شخصيًا بالعديد من كبار المديرين التنفيذيين للسيارات ونحن نعمل معهم عن كثب مقدمًا."