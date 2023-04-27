تكنولوجيا: MediaTek تخطط للإعلان عن رقاقة Dimensity 9200 Plus في 10 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت MediaTek إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن خططها لعقد حدث في 10 من مايو للإعلان الرسمي عن رقاقة Dimensity 9200 Plus.

تستعد شركة MediaTek للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من الرقاقات المميزة التي تنطلق قريباً بعنوان Dimensity 9200 Plus، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بتحسينات للإصدار الأصلي Dimensity 9200 التي قدمت خلال الفترة الماضية في إصدارات Vivo وOPPO من الهواتف الذكية.

وتوضح التسريبات أن رقاقة Dimensity 9200 Plus تأتي بتحسينات في الآداء والسرعة، ومن المتوقع أن يكون هاتف iQOO Neo 8 Pro أول الإصدارات التي تضم رقاقة MediaTek المرتقبة.

من جانب أخر كشفت تسريبات نشرت مؤخراً عن المواصفات الرئيسية لرقاقة Dimensity 9200 Plus المرتقبة التي تضم واحدة من أنوية Cortex-X3 بسرعة 3.35GHz، و3 من أنوية Cortex-A715 بسرعة 3.00GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 2.00GHz، وكرت شاشة G715 MC11.

كما أشارت التقارير إلى أن رقاقة Dimensity 9200 Plus سجلت 1368597 نقطة في إختبارات الآداء في AnTuTu وهو آداء أعلى من رقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2.

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