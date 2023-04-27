تكنولوجيا: شائعات جديدة عن مصابيح Philips Hue Aurelle و Surimu الذكية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشير تقرير جديد إلى أنه سيتم إطلاق منتجات Philips Hue الجديدة قريبًا. وتشير الصور المسربة التي تم مشاركتها عبر hueblog.com إلى أن خمسة مصابيح ذكية جديدة ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام كنماذج جديدة في النطاقات الحالية.

أولاً، من المتوقع أن يتوفر مصباح Philips Hue Aurelle بإطار أسود. ووفقًا للشائعات، سيأتي المنتج الجديد في لوحات كبيرة مربعة ومستطيلة. ومن غير الواضح على وجه التحديد متى سيتم إطلاق هذه المصابيح الجديدة.

يمكن التحكم في مصابيح Aurelle LED الحالية عبر تطبيق Philips Hue أو باستخدام أوامر Amazon Alexa أو مساعد جوجل الصوتي، ويمكن ضبط السطوع ودرجة حرارة اللون. عند 4000 كلفن، يبلغ السطوع 3750 لومن، وتتراوح درجة حرارة اللون بين 2200 و 6500 كلفن.

تبلغ تكلفة الألواح الكبيرة 219.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 274 دولارًا أمريكيًا) أو 239.99 يورو.

كما تم تسريب لوحتين صغيرتين من طراز Surimu، يفترض أنهما ستأتي بتصميم دائري ومربع بحجم 30 سم (~ 11.8 بوصة). من المتوقع أن تحتوي المنتجات على إطارات بيضاء مقابل 229.99 يورو و 239.99 يورو (حوالي 254 دولارًا أمريكيًا و 265 دولارًا أمريكيًا)، على التوالي، وسيتم إطلاقها في 23 يونيو.

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