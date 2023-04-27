تكنولوجيا: حظر استحواذ شركة مايكروسوفت على Activision Blizzard من قِبل هيئة تنظيم في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حكمت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) ضد صفقة استحواذ مايكروسوفت ذات قيمة 68.7 مليار دولار على شركة Blizzard Entertainment.

ووفقًا لـ CMA، فإن الصفقة المحتملة لشركة Blizzard Entertainment ستجعل مايكروسوفت عنصر مهيمن في مجال الألعاب السحابية بينما تخنق بدورها المنافسة وتترك للاعبين في المملكة المتحدة خيارات أقل في السنوات القادمة.

تقدر CMA أن مايكروسوفت تمثل 60-70 ٪ من خدمات الألعاب السحابية العالمية عبر Windows ومحفظة Xbox الخاصة بها، وتشير أيضًا إلى إمكانية مايكروسوفت في جعل ألعاب Call of Duty حصرية لخدمة Xbox Game Pass باعتبارها العقبة الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى أفضلية غير عادلة للمنافسين.

سوف تستأنف مايكروسوفت و Activision Blizzard قرار CMA أمام محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة مع بقاء كلا الجانبين ملتزمين بالاستحواذ. هناك اعتراضات مماثلة من لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لذا سيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كانت الصفقة الأكبر في مجال الألعاب ستنخفض بالفعل.

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