تكنولوجيا: إستعراض لفارة الألعاب RAZER DEATHADDER V3 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فارة الألعاب RAZER DEATHADDER V3 PRO بتصميم إحترافي لدعم المستخدمين بأفضل آداء في الألعاب، حيث ركزت RAZER على أدق التفاصيل في تصميم الفارة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب الفارة.

تقدم Razer فارة الألعاب DEATHADDER V3 PRO بتغييرات دقيقة في التصميم تعالج بها السلبيات التي أشار إليها بعض المستخدمين من المحترفين في سلسلة Deathadder، حيث تم تغيير التصميم المتسع في الأزرار لدعم هذا الإصدار بتصميم جانبي أنحف وإنسيابي أكثر.

أيضاً تأتي فارة الألعاب DEATHADDER V3 PRO بتصميم أقرب لفارة Viper Ultimate، لذا لا يحاكي هذا الإصدار التصميم المميز لإصدارات الشركة السابقة من فارة Deathadders المخصصة للألعاب.

ويتميز الجانب الأيمن بإنحناء مائل مع راحة اليد ليقدم تجربة أفضل للمستخدم، كما يتميز السطح الخارجي للفارة بطلاء جديد مميز بملمس دقيق مقارنة بملمس البلاستيط الناعم.

كما تأتي الفارة بوزن 63 جرام، أي بوزن أقل من الإصدار السابق من سلسلة Deathadder بنسة 25%، إلا أنها تقدم تجربة جيدة في القبض على الفارة بإحكام في الألعاب.

أيضاً تتميز الفارة بزلاجات PTFE كبيرة الحجم في الجزء السفلي من فارة Deathadder والتي تدعم إنزلاق الفارة بسلاسة على الأسطح، ولقد قدمت فارة V3 Pro آداء مثالي مع الألعاب في التجربة العملية، كما تدعم الفارة العمل مع وسائد الفارة الزجاجية الجديدة المميزة بسماكة 4سم.

ولقد صممت الفارة لدعم المستخدمين في الألعاب الرياضية الإلتكرونية بشكل خاص، مع ميزة النقر السريع والدقيق الذي يستهدف دعم المستخدمين بآداء إحترافي.

وتتضمن التقنيات المقدمة في فارة الألعاب DEATHADDER V3 PRO مستشعر Razer فائق السرعة “Focus Pro 30K Optical” المميز بتسارع 70G، ويدعم أقصى سرعة 750 إنش في الثانية، بدقة تصل إلى نسبة 99.8%.

أيضاً تأتي فارة DEATHADDER V3 PRO بأدوات رئيسية للنقر، كما تأتي Deathadder بالجيل الثالث من مفاتيح Razer optical، مع وقت إستجابة عند 0.2 مللي من الثانية، وتدعم الإستمرار بعمر إفتراضي يصل إلى 90 مليون نقرة.

كما تأتي الفارة بمعايير Razer HyperSpeed للبروتوكولات اللاسلكية، ولقد أعتمدت الفارة عبرTUV SUD PSB، وهي معايير عالمية تؤكد على الآداء اللاسلكي فائق السرعة HyperSpeed والذي يقدم آداء أسرع ثلاث مرات أكثر من التقنية اللاسلكية التقليدية.

وتقدم فارة V3 Pro نفس الآداء في الإتصال السلكي أو اللاسلكي، كما تقدم الشركة دونجل Hyperpolling بسرعة 4000Hz والذي يتوفر بشكل مستقل، أو يمكن إستخدام كابل Speedflex USB لتعزيز سرعة الإستجابة.

من جانب أخر يأتي الإصدار الجديد من فارة Deathadder بتصميم خفيف للأزرار على غرار إصدار الشركة السابق، حيث تتضمن 5 من الأزرار، وتتميز الأزرار الجانبية بتصميم صغير ويسهل الوصول إليها، أيضاً لا تأتي عجلة التمرير بالتصميم الأمثل، إلا أنها تدعم اللمس لآداء سريع في تبديل الأسلحة في الألعاب.

وتقدم Razer الفارة بعمر شحن يصل إلى 90 ساعة من التشغيل أي ما يصل إلى ثلاثة أسابيع، وفي التجربة العملية إستمرت الفارة بعمر شحن طويل مع تشغيل الألعاب لمدة 8 ساعات يومياً، وتدعم الفارة الشحن عبر USB.

لذا فإن فارة Deathadder V3 Pro تعد إضافة جيدة لسلسلة Deathadder من الفارة المخصصة للألعاب، حيث تقدم آداء سريع، وتجربة مريحة في الإستخدام، مع عمر بطارية ممتاز.

0.00 أضافت Razer فارة الألعاب Deathadder V3 Pro بتصميم يدعم المستخدم بتجربة أفضل في الألعاب، مع آداء سريع وعمر طويل للبطارية. 8.5/10 الإيجابيات آداء ممتاز

كفاءة أعلى في التصميم اللاسلكي

آداء ممتاز في أجهزة التتبع والمستشعر

عمر مثالي للبطارية السلبيات سعر مرتفع

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