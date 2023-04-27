شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبدأ فى تسريح موظفين من قسم الموارد البشرية والحوسبة السحابية والان مع تفاصيل الخبر
وكتب سيليبسكي في المذكرة "إنه يوم صعب على مستوى مؤسستنا".
وتعد موجة تسريح العمال الجديدة جزءاً من التخفيضات المعلن عنها سابقًا والتي من المتوقع أن تؤثر على 9000 موظف.
وفي الأسبوع الماضي، قامت Amazon بتسريح بعض الموظفين في وحدتها الإعلانية، وتخلت عن الموظفين في أقسام ألعاب الفيديو ووحدات البث المباشر على Twitch في الأسابيع الأخيرة.
وأنهت الشركة جولة منفصلة من التخفيضات في وقت سابق من هذا العام أثرت على ما يقرب من 18000 موظف إلى جانب التخفيضات التي حدثت هذا الشهر، وهو ما يمثل أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ Amazon البالغ 29 عامًا.
وتستهدف إدارة آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة Amazon لخفض التكاليف بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وتباطؤ النمو في أعمال التجزئة الأساسية الخاصة بها، كما جمدت الشركة وتيرة التوظيف في قوتها العاملة، وألغت بعض المشاريع التجريبية وأبطأت بعض التوسعات.