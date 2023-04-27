شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏Meta‏ يرتفع بعد تحقيق إيرادات قوية فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم ‏Meta‏ الأميركية خلال تعاملات ما بعد إغلاق جسة الأربعاء، وذلك بعد ‏إعلان الشركة عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي ‏الأول من عام 2023.‏

وسجلت ‏Meta‏ ربحية للسهم بنحو 2.20 دولار مقارنة بتوقعات عند 2.03 دولار ‏للسهم، فيما قفزت الإيرادات إلى 28.65 مليار دولار في الربع الأول مقارنة ‏بتوقعات عند 27.65 مليار دولار حسبما نقلت CNBC.

وبلغ متوسط المستخدمين النشطين لمنصة فيسبوك 2.04 مليار مستخدم يومياً مقابل ‏توقعات عند 2.01 مليار مستخدم، بينما تماشي متوسط عدد المستخدمين شهريا مع ‏التوقعات عند 2.99 مليار مستخدم.‏

وفي الربع السنوي الثاني من عام 2023، تتوقع ‏Meta‏ تحقيق إيرادات بين 29.5 ‏مليار و32 مليار دولار في حين تتوقع مبيعات عند 29.5 مليار دولار.‏

ومنذ إعلان الرئيس التنفيذي لـ‎ Meta‏ مارك زوكبيرج في فبراير شباط الماضي ‏عن ما وصفه بـ" عام الكفاءة"، اتخذ سهم الشركة منحنى صعودياً ليقلص الخسائر ‏الفادحة التي تكبدها عام 2022.‏

وتعرض زوكربيرج لضغوط من أجل تقليص حجم العمالة في ‏Meta‏ الأمر الذي ‏أسفر عن الإعلان عن خطة لتسريح 21 ألف موظف.‏

وأعلنت الشركة مؤخراً عن تسريح عدد من موظفيها التقنيين في الأسبوع الماضي ‏وتخطط لجولة أخرى من تسريح العمالة في مايو المقبل.‏

وحققت وحدة ‏Reality Labs‏ التابعة للشركة والتي تعمل على تطوير تقنيات الواقع ‏الافتراضي والواقع المعزز لـ ‏metaverse، مبيعات بقيمة 339 مليون دولار ‏ولكنها سجلت خسارة تشغيلية قدرها 3.99 مليار دولار. ‏

وقالت الشركة إن إجمالي النفقات لعام 2023 سيتراوح بين 86 مليار دولار إلى ‏‏90 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم تكاليف إعادة الهيكلة التي تتراوح بين 3 ‏مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.‏

كان محللون قد توقعوا أن تسجل وحدة تكنولوجيا الميتافيرس ‏Reality Laba‏ ‏التابعة لشركة ‏Meta‏ خسائر تشغيلية في الربع الأول بنحو 3.95 مليار دولار.‏

ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن، قفز سهم ‏ميتا بنسبة 72% بعد فقدان الشركة ‏لثلثي قيمتها السوقية في عام 2022.‏