شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الذكاء الاصطناعى لتسهيل تقديم الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرعاية السريرية والابتكار في الرعاية الصحية والسياسة الصحية شيء مهم للمريض وللطبيب وللطاقم الطبي، ولذلك في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت شركتان من أشهر الشركات في العالم ، Amazon و 3M، عن شراكة تهدف إلى حل واحدة من أكثر مشاكل الرعاية الصحية، وهى "التوثيق السريري" أو ما يعرف بالتاريخ المرضي للمريض، ومتابعة حالته وكتابة كل شيء من أعراض ومضاعفات تظهر على المريض.

ومن خلال هذه الشراكة، ستشترك 3M Health Information Systems (HIS) مع Amazon Web Services (AWS) لتعزيز خدمة MModal Ambient Intelligence. بحسب ما جاء على موقع FORBES.

وتصف الشركة هذا على أنه أداة تستخدم "الذكاء الاصطناعي للمحادثة (AI) والذكاء المحيط لأتمتة التوثيق السريري"، وبالتالي جعل التوثيق "نتيجة ثانوية لزيارة المريض وليس مهمة منفصلة ومرهقة للطبيب."

وستساهم AWS بقدر كبير من خبرتها ومواردها في هذه الشراكة، وعلى الأخص من خلال منصات Amazon Bedrock و Amazon Comprehend Medical وAmazon Transcribe Medical. Bedrock هو نهج أمازون الجديد "لبناء وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج الأساس (FMs)" ، ويوفر للمستخدمين القدرة على تخصيص FM ببياناتهم الخاصة ونشرها كتطبيقات مخصصة.

وتشمل فئات الأمثلة لهذه التطبيقات روبوتات الدردشة وأدوات البحث وخدمات إنشاء الصور وأدوات تلخيص النصوص وما إلى ذلك.

في الواقع ، تعد Bedrock لعبة أمازون في المشهد المتنامي لشركات التكنولوجيا التي تعلن عن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، والتي تم مؤخرًا بواسطة Microsoft و Google.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع أمازون بقدر كبير من الخبرة في مجال النسخ الطبي والتوثيق السريري من خلال منصاتها Transcribe Medical and Comprehend Medical. الأول هو "خدمة التعرف التلقائي على الكلام (ASR) التي تجعل من السهل ... إضافة إمكانات تحويل الكلام إلى نص طبي إلى [التطبيقات التي تم تمكين الصوت بها]"، في حين أن الأخيرة هي خدمة معالجة لغة طبيعية تستخدم التعلم الآلي "لاستخراج المعلومات الطبية من نصوص طبية غير منظمة مثل ملاحظات الأطباء أو تقارير التجارب السريرية أو تقارير الأشعة "، يمكن أن يؤدي الجمع بين أفضل هذه الخدمات والمنصات المختلفة معًا إلى إحداث ثورة في عملية التوثيق السريرية الموجودة اليوم.

وفي الواقع، لم تكن AWS و 3M أول من حاول حل هذه المشكلة، في الشهر الماضي فقط ، أعلنت Microsoft أنها ستستخدم خبرتها مع Chat-GPT لإنشاء عملية توثيق سريرية أكثر ديناميكية عبر Dragon ، إحدى أدوات الإملاء السريري الرائدة في الصناعة.

ويعد التحدي المتمثل في التوثيق السريري جانبًا خطيرًا للغاية في نظام الرعاية الصحية الحالي. في دراسة نُشرت عام 2016 في دورية Annals of Internal Medicine ، وُجد أنه "مقابل كل ساعة يقدم الأطباء وقتًا سريريًا مباشرًا للوجه للمرضى، يتم قضاء ما يقرب من ساعتين إضافيتين على السجلات الصحية الإلكترونية والعمل المكتبي خلال يوم العيادة".

وهذا يعني أن الأطباء يخصصون ما يقرب من ضعف الوقت لتوثيق زيارة المريض بدلاً من التفاعل مع المريض نفسه ، مما يغذي نظام توصيل غير فعال بشكل لا يصدق، نظرًا للنقص الكبير في عدد الأطباء على الصعيدين الوطني والعالمي، وملايين الأشخاص الذين يكافحون يوميًا للحصول على موعد مع الطبيب في الوقت المناسب، وتزايد شيخوخة السكان، يجب حل عدم الكفاءة هذا.

وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع شركات التكنولوجيا إلى تحويل انتباهها إلى هذه المشكلة المدمرة، على أمل إيجاد حل قابل للتطبيق. وفقًا للبيان الصحفي، "من خلال العمل مع AWS ، ستعمل 3M HIS على تطوير نظامها الأساسي للذكاء الاصطناعي للمحادثة ... [للمساعدة] في تقديم التوثيق السريري المسؤول والداعم القائم على ML وحلول المساعد الافتراضي التي تتكامل مباشرة في سير العمل وتساعد على ضمان أن يكون الطبيب هو المسيطر من المعلومات التي يتم إدخالها في السجل الصحي للمريض "