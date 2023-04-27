تكنولوجيا: منصة تيك توك قد تسمح قريبًا بتعيين AI Avatars

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم الانترنت، وتحاول كل شركة الآن معرفة كيفية استخدامه في منتجاتها. وفي الآونة الأخيرة، قامت مايكروسوفت بدمج ChatGPT من OpenAI في محرك البحث Bing. ولم يتراجع تطبيق سناب شات أيضًا عن ذلك وأطلق ميزة My AI، والتي تسببت في ردود فعل متباينة بين المستخدمين.

وعلى صعيدًا آخر، كانت منصة تيك توك أيضًا في مهمة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في نظامها الأساسي. وفي أحدث التطورات، تم الإبلاغ عن ان المنصة تعمل على ميزة من شأنها إنشاء صور ملف تعريف يتم إنشاؤها بواسطة AI.

قام مستشار وسائل التواصل الاجتماعي “مات نافارا” بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو للميزة الجديدة قيد التطوير. وكما نرى في التغريدة أدناه، تبدو الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشابهة لتلك التي ينتجها تطبيق Lensa من Prisma Labs.

يوضح “نافارا” أنه من أجل إنشاء صورة رمزية يتم إنشاؤها بواسطة AI، سيُطلب من المستخدمين تحميل ما بين ثلاث إلى عشر صور لأنفسهم ثم الاختيار من بين أنماط مختلفة. وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستنشئ الأداة الصور والتي ستتمكن من تنزيلها واستخدامها كصورة لملفك الشخصي أو نشرها على صفحة تيك توك الخاصة بك.

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