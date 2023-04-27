شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س وج.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الدخول متعدد الأجهزة لأكثر من هاتف على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب دعم تسجيل الدخول متعدد الأجهزة لأكثر من هاتف واحد، على فيسبوك وإنستجرام حسبما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، إليك جميع الأسئلة الرئيسية حول الميزة التي تمت الإجابة عليها.



ما هو التغيير الكبير للخدمة؟ ما هو التغيير الكبير للخدمة؟ يمكن للمستخدمين استخدام حساب واتساب واحد فقط على هاتف واحد والعديد من أجهزة سطح المكتب المصاحبة، لكن مع طرح الميزة الجديدة، ستتم مزامنة رسائل المستخدمين عبر الأجهزة بما في ذلك الهواتف الأخرى.



هل ميزة "ربط الأجهزة" هي نفسها على أجهزة الكمبيوتر؟ هل ميزة "ربط الأجهزة" هي نفسها على أجهزة الكمبيوتر؟ نعم، هذه الميزة هي امتداد لدعم تسجيل الدخول متعدد الأجهزة، ستعمل إلى حد كبير كما هو الحال على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المرافقة الأخرى.

كيف ستعمل الميزة؟ بمجرد الوصول إلى الميزة، سترى خيار "ارتباط إلى حساب موجود" جديد عند تثبيت التطبيق على هاتف ذكي.

بعد النقر على الزر ، سيطالبك واتساب بمسح رمز QR على هاتفك الأساسي، وهي خطوة تتضمن الانتقال إلى قسم "الأجهزة المرتبطة" في قائمة الإعدادات على هاتفك الرئيسي والنقر على "ربط جهاز".





الميزة الجديدة للحصول على دعم التعليمات البرمجيةتخطط واتساب أيضًا لطرح طريقة "يسهل الوصول إليها" لربط الأجهزة المصاحبة التي ستسمح للمستخدمين باستخدام عميل الويب للنظام الأساسي لإرسال رمز لمرة واحدة إلى الهاتف الذي تريد إضافته إلى حسابك.

قالت واتساب إنها ستوفر طريقة الربط الجديدة والأسهل هذه بالأجهزة الأخرى في المستقبل.



هل يجب أن يكون جهازي الأساسي موجودًا لاستخدام الخدمة؟ هل يجب أن يكون جهازي الأساسي موجودًا لاستخدام الخدمة؟ مع نظام المزامنة الجديد، لا يحتاج جهازك "الأساسي" إلى أن يكون قريبًا أو قيد التشغيل لتلقي الرسائل والمكالمات على هاتف ثانوي.

ماذا لو كان واتساب الخاص بك لا يعمل على الهاتف الأساسي؟ سيقوم واتساب تلقائيًا بتسجيل خروجك من أجهزتك الأخرى إذا كان هاتفك الأساسي غير نشط لأكثر من 14 يومًا.

يمكنك أيضًا تسجيل الخروج يدويًا من أي أجهزة مصاحبة من هاتفك الرئيسي. "يتصل كل هاتف متصل بـ واتساب بشكل مستقل، مما يضمن تشفير رسائلك الشخصية ووسائطك ومكالماتك من طرف إلى طرف".