شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحجب أبل بعض مميزات أيفون الخاصة وفقا للموقع الجغرافى للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح أبل للمستخدمين بالوصول إلى أجهزة أيفون و iPad الخاصة بهم في أي مكان حول العالم، ومع ذلك، تتوفر بعض ميزات iOS في أسواق محددة فقط، كذلك ففي بعض الأحيان، يتم وضع هذه القيود للالتزام باللوائح المحلية، حسب الموقع الهندي toi.

فعلى سبيل المثال، فإن منصة مكالمات الفيديو المدمجة في أيفون FaceTime لا تعمل في بعض البلدان، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، تعمل أبل على نظام جديد من شأنه تقييد الميزات بناءً على موقع المستخدم، ويشير التقرير إلى أن هذه الميزة مخفية في نظام التشغيل iOS 16 ويتم اختبارها حاليًا من قبل الشركة.





كيف تقوم أبل بتقييد الميزات باستخدام الموقع الجغرافي؟يستخدم عملاق التكنولوجيا حاليًا تقنيات الترميز الثابت لتقييد ميزات iOS في مواقع محددة، لذلك ، تعتمد معظم هذه القيود على منطقة الجهاز، وتصل أبل إما إلى إعدادات برامج المستخدمين أو تحدد من أين تأتي هذه الأجهزة لوضع هذه القيود، وفقًا للتقرير ، تعمل أبل الآن على تطوير طريقة جديدة لتحديد الموقع الدقيق للمستخدم.

ويذكر التقرير أن أبل أضافت بصمت أحدث نظام (والذي يُطلق عليه داخليًا "countryd") مع نظام التشغيل iOS 16.2، ومع ذلك ، يضيف التقرير أن الشركة لم تبدأ بنشاط في استخدام هذه الميزة لأي شيء.





كيف يعمل النظام الجديدبالنسبة لهذا النظام الجديد، تجمع أبل بيانات متعددة مثل موقع GPS الحالي، ورمز البلد من موجه Wi-Fi، ومعلومات بطاقة SIM لتحديد موقع المستخدم، سيجعل هذا النظام الجديد من الصعب على المستخدمين تجاوز هذه القيود.

ومع ذلك، سيسهل هذا النظام على الأجهزة تجاهل الميزات المقيدة تلقائيًا عندما يسافر المستخدمون إلى منطقة أخرى، يدعي التقرير أن هذا النظام مصمم لوضع قيود يحددها المنظمون الحكوميون.





قد تسمح أبل قريبًا بالتحميل الجانبي على iOSيتيح Sideloading للمستخدمين تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية من منصات بديلة غير الرسمية مثل App Store، بسبب ضغوط الاتحاد الأوروبي ، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تخطط للسماح بالتحميل الجانبي على نظام التشغيل iOS لأول مرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان، لن تكون الميزة متاحة في أي مكان آخر غير أوروبا، باستخدام نظام "countryd"، ستحدد أبل بسهولة ما إذا كان يتم استخدام الجهاز في إحدى دول الاتحاد الأوروبي للسماح بالتحميل الجانبي.

ستتمكن أبل أيضًا من تحديث النظام لتمكين هذه الميزة في مناطق أخرى إذا أجبرت حكومات البلدان الأخرى الشركة أيضًا على السماح بالتحميل الجانبي، ومع ذلك، لن يكون تجاوز التحميل الجانبي في مناطق أخرى بهذه البساطة، فعلى سبيل المثال ، إذا غيّر مستخدم إعدادات النظام بعد شراء أيفون في أوروبا لاستخدامه في الولايات المتحدة، فلن تسمح أبل بالتحميل الجانبي.

من المحتمل أن تصل ميزة التحميل الجانبي إلى أجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 17 والتي قد يتم طرحها في WWDC 2023 والذي من المقرر أن يبدأ في 5 يونيو، مع iOS 16.2 ، بدأت أبل أيضًا في العمل على "وضع إمكانية الوصول المخصص" الجديد لـ أيفون وهو أيضًا يشاع أنه سيتم الإعلان عنه رسميًا مع iOS 17.