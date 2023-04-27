شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Artifact أداة جديدة لتلخيص المقالات وشرحها بشكل جذاب بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التطبيق الإخباري Artifact، الذي تم إطلاقه مؤخرًا من مؤسسي Instagram ، عن ميزة جديدة بلذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء يمكنها تلخيص المقالات لك، لكن أفضل جزء في الميزة هو أنه يمكن تلخيصها بألوان مختلفة بكميات متفاوتة من السخيفة والمفيدة بشكل مدهش.تم نشر هذا من موقع theverge

إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من التطبيق، فيمكنك تلخيص مقالة تقرأها من خلال النقر على رمز "Aa" أعلى الشاشة ثم على "تلخيص" بعد لحظة ، سيظهر الملخص أعلى شاشتك في صندوق أسود، يمكنك أيضًا أن تطلب من Artifact التلخيص بدرجات ألوان مختلفة، بما في ذلك "Explain Like I’m Five" و "Emoji" و "Poem و "Gen Z" من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في هذا المربع الأسود.

وبدافع الفضول، اختبرت الميزة من خلال مراجعتي الأخيرة لـ Horizon Forbidden West: Forbidden Shores اخترت هذا المقال لأنه أطول قليلاً من المنشورات الأخرى التي تركز على الأخبار التي نشرتها يوم الثلاثاء ، وبما أن هناك أجزاء من اللعبة أحببتها والبعض الآخر لم أحبها، أردت أن أرى كيف سيتعامل الذكاء الاصطناعي مع ذلك سياق.

ومن المثير للدهشة، أنها حققت أداءً جيدًا في جميع خيارات النغمات الخمسة المختلفة، لقد أحببت الإيجاز الحاد في "اشرح كأنني في الخامسة"، وبينما لم تكن "القصيدة" دقيقة تمامًا، فقد كانت جيدة بما يكفي ليجعلني أبتسم.

إذا استخدمت هذه الميزة مرة أخرى، فربما سألتزم بنبرة "الملخص" الأساسية، وتحذر Artifact من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرتكب أخطاء، لذلك إذا كنت تستخدم ميزة الملخص، فيجب عليك قراءة المقالة كاملة للتأكد من حصولك على الصورة الكاملة للقصة، بغض النظر عن النغمة التي تختارها، لكني أحب حقًا أن الخيارات موجودة. في بعض الأحيان، أحتاج حقًا إلى شرح لي وكأنني في الخامسة من عمري.