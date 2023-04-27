شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14 Plus، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى العام السابق.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصرى فى العام التالى لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus وبين هاتف iPhone 13 Pro Max كما يلى:





iPhone 14 Plusالشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED

المعالج: A15 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 203 جراما

البطارية: 4325 mAh





هاتف iPhone 13 Pro Maxالشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.