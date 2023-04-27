شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: هناك أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون تطبيقاتنا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لـ"ميتا" الشركة الأم لفيس بوك، عن النتائج التفصيلية للشركة عبر منشور على صفحته الرسمية، حيث قال: "يوجد الآن أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون واحدًا على الأقل من تطبيقاتنا كل يوم! أنا متحمس لتقديم تجارب جديدة للذكاء الاصطناعى لكم جميعًا قريبًا، بالإضافة إلى إطلاق الجيل القادم من سماعات الرأس Quest فى وقت لاحق من هذا العام".

وأضاف زوكرببيرج: "كان هذا ربعًا جيدًا ونحن نشهد زخمًا متزايدًا فى منتجاتنا وأعمالنا، وصل مجتمعنا إلى مرحلة بارزة تتمثل فى أن أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون الآن تطبيقًا واحدًا على الأقل من تطبيقاتنا كل يوم، حيث وصل Facebook أيضًا إلى علامة فارقة تتمثل فى 200 مليون نشاط يومى فى الولايات المتحدة وكندا، بعد الوصول إلى 2 مليار نشاط يوميًا فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأخير".

وقال زوكربيرج: "تستمر Reels فى النمو بسرعة على كل من فيس بوك وإنستجرام، تواصل Reels أيضًا أن تصبح أكثر اجتماعية مع الأشخاص الذين يعيدون مشاركة البكرات أكثر من 2 مليار مرة كل يوم، حيث تضاعفوا خلال الأشهر الستة الماضية، وتعمل Reels أيضًا على زيادة التفاعل العام مع التطبيق ونعتقد أننا نكتسب مشاركة فى الفيديو القصير أيضًا".