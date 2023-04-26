شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتخذ سياسات جديدة ضد تغريدات السلوكيات البغيضه أبرزها وضع ملصق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر في تطبيق ملصق على التغريدات التي يعتقد أنها تخرق قواعد السلوك وتتبع السلوكيات البغيضه كما تعهدت مؤخرًا بفعل ذلك، وفقا لتقرير engadget.

وعندما يكتشف Twitter تغريدة قد تنتهك السياسة فإنه سيحد من وصول المنشور ويطبق ملصقًا يقرأ "الرؤية محدودة وقد تنتهك هذه التغريدة قواعد Twitter ضد السلوك البغيض، وتخطط الشركة لتوسيع التصنيفات لتشمل المزيد من أنواع انتهاكات السياسة في الأشهر المقبلة.

ويقول Twitter إنه قد يحد من ظهور التغريدات المخالفة للقواعد من خلال استبعادها من نتائج البحث، وكذلك من المخططين الزمنيين For You و Follow، وقد يتم تقليل ترتيب هذه التغريدات في الردود وقد لا يكون من المحتمل الرد عليها أو إعادة تغريدها أو وضع إشارة مرجعية عليها أو تثبيتها في الملفات الشخصية.

وأشار Twitter إلى أنه قد يصنف بشكل غير صحيح تغريدة على أنها تنتهك قواعدها، لذلك يمكن لمؤلفي هذه التغريدات الطعن في القرار بشكل فعال من خلال تقديم التعليقات، ومع ذلك قالت الشركة إنها قد لا تقر بالتعليقات أو تستعيد الوصول المعتاد للتغريدة.

وتتخذ الشركة نهجًا أكثر مرونة للاعتدال في ظل المالك الحالي إيلون ماسك حيث تبنت فلسفة "حرية التعبير وليس حرية الوصول"، على سبيل المثال، قامت بتحديث سياسة السلوك البغيض بهدوء هذا الشهر لرفع الحظر المفروض على التشويه وقتل المتحولين جنسياً.