تكنولوجيا: صور تكشف عن تصميم يحاكي المجلد في الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Flip5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات السابقة على دعم هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القادم بتصميم أكبر في شاشة الغطاء الخارجي، وفي أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم كُشِف عن تصميم الشاشة الخارجية لهذا الإصدار الذي يحاكي شكل المجلد.

يجذب الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي الكثير من الأضواء في الفترة الأخيرة في ترقب للمؤتمر الرسمي.

ولقد جاءت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عبر “Ice Universe” لتقدم نظرة أوضح على تصميم هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن تفاصيل أخرى حول تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم يتراوح بين 3.3 إلى 3.4 إنش، وهو حجم أكبر من شاشة هاتف Z Flip4 الذي تميز بحجم 1.9 إنش في شاشة الغطاء الخارجي.

أيضاً تتميز الشاشة الخارجية بتصميم يحاكي المجلد نتيحة لإنحناء الشاشة بعيداً عن الإعدادات المزدوجة للكاميرة الخلفية.

كما يشير مصدر التسريبات إلى أن سامسونج تعمل في الوقت الراهن على إختبار آداء التطبيقات على الشاشة الخارجية لتحقيق الإستفادة الأكبر من الحجم الأكبر في الشاشة.

يذكر أن بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً أشارت إلى أن سامسونج تخطط للكشف عن هواتف Z Flip5 و Z Fold5 مع سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 في حدث يعقد في أواخر شهر يوليو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من العملاق الكوري.

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