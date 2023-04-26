تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مميزات تحديث iOS 17 القادم من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحديث iOS 17، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض من مميزات هذا الإصدار قبل إنطلاق مؤتمر المطوريين في 5 من يونيو.

لم تقدم ابل تفاصيل واضحة حول تحديث iOS 17 القادم، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن هذا التحديث يستهدف بشكل رئيسي التركيز على إستقرار النظام.

بينما جاءت التسريبات الجديدة من “Setsuna Digital” على منصة Weibo لتقدم تفاصيل أكثر حول المميزات والتحسينات المقدمة من ابل في تحديث iOS 17.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن تقدم ابل زر منزلق للتحكم في مستوى سطوع إضاءة المصباح، من جانب أخر تقدم ابل مزيد من الإختيارات لتخصيص قفل الشاشة والتي تشمل تخصيص حجم الخط وخلفية الرموز.

كما ستدعم ابل المستخدمين في مشاركة قفل الشاشة المخصص مع مستخدمين أخرين لهواتف الأيفون، أيضاً تدعم ابل تطبيق Apple Music ببعض المميزات الجديدة التي تتضمن عرض كلمات الأغاني في شاشة القفل.

من جانب أخر تتيح ابل للمستخدمين تخصيص مكتبة التطبيقات وتنسيقها مما يدعم المستخدمين في القدرة على الوصول للتطبيقات المطلوبة بسلاسة.

أيضاً من بين التغييرات المرتقبة في تحديث iOS 17 في مركز التحكم، حيث تخطط ابل لإعادة تصميم مركز التحكم لدعم المستخدمين في تخصيص الأدوات والإختصارات بشكل أفضل.

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