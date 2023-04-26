شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح وإيرادات ‏مايكروسوفت تفوق التوقعات بدعم من نمو أنشطة الحوسبة ‏السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم ‏Microsoft‏ خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء بحوالي 5% ‏عقب إعلان شركة البرمجيات الأميركية عن نتائج الأعمال الفصلية لها في الربع ‏المالي الثالث المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس حسبما نقلت CNBC .

وبلغت ربحية السهم 2.45 دولار للسهم مقارنة بتوقعات عند 2.23 دولار للسهم، ‏وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 52.86 مليار دولار مقابل توقعات عند 51.02 ‏مليار دولار على أساس سنوي.‏

أما صافي دخل ‏Microsoft، فقد قفز بنسبة 9% إلى 18.30 مليار دولار خلال ‏الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس.

وحققت مايكروسوفت إيرادات فصلية من وحدة الحوسبة السحابية الذكية التي تشمل ‏Azure‏ وEnterprise Services‏ وSQL Server‏ وWindows Server‏ بحوالي ‏‏22.08 مليار دولار بارتفاع نسبته 16% من نفس الفترة في العام الماضي عندما ‏بلغت 21.94 مليار دولار.‏

وقفزت إيرادات الشركة الأميركية من خدمات ‏Azure‏ والحوسبة السحابية الأخرى ‏بنسبة 27% في الربع المالي الثالث.‏

كما ارتفعت إيرادات الشركة من أقسام أخرى مثل لينكد إن و برمجيات ‏Office‏ ‏بنسبة 11% إلى 17.52 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين عند 17.05 مليار ‏دولار.‏

وبلغت إيرادات ‏Microsoft‏ من أقسام الحوسبة الشخصية التي تشمل ‏Bing‏ ‏وWindows‏ وSurface‏ وXbox‏ نحو 13.26 مليار دولار بانخفاض نسبته 9% ‏من نفس الفترة قبل عام، لكنها أعلى من توقعات عند 12.25 مليار دولار.‏

وهبطت مبيعات الشركة من نظام التشغيل ويندوز بنسبة 28% في الربع المالي ‏الثالث كما انخفضت شحنات الحواسب الشخصية بنسبة 30%.‏

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كشفت ‏Microsoft‏ عن خطة ‏لاستثمار مليارات الدولارات في شركة ‏OpenAI‏ المطورة لروبوت الدردشة ‏الشهير ‏ChatGPT‏ وكشفت أيضا عن نموذج مشابه للدردشة المدعومة بالذكاء ‏الاصطناعي على محرك البحث ‏Bing‏.‏