شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه برامج ترميز صوت Bluetooth وأنواعها المختلفة وميزاتها الرئيسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اذا كنت تفكر في شراء سماعات رأس لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث، فقد تصادف مصطلحات مثل LDAC أو LHDC أو aptX، وهذه هي برامج ترميز Bluetooth التي تعمل على تحسين جودة الصوت في سماعات الرأس، وفيما يلي نوضح هنا ما هي برامج الترميز هذه وما هي ميزاتها الرئيسية:





ما هي رموز صوت Bluetooth؟تُستخدم برامج ترميز صوت Bluetooth لتشفير الإشارات الصوتية ونقلها عبر اتصالات Bluetooth اللاسلكية، و يمكن أن تختلف برامج الترميز من حيث جودة الصوت ونطاق الإرسال ووقت الاستجابة والمعلمات الأخرى، وفي السنوات الأخيرة ، تم تقديم العديد من برامج ترميز صوت Bluetooth عالية الدقة لتلبية الطلب المتزايد على جودة صوت أفضل في أجهزة الصوت اللاسلكية.





ما هو SBC؟SBC (Subband Coding) هو برنامج ترميز Bluetooth شائع الاستخدام ومدعوم من قبل معظم أجهزة Bluetooth، وهو برنامج ترميز إلزامي لأجهزة Bluetooth ويستخدم كبرنامج ترميز احتياطي عندما لا يتم دعم برامج الترميز الأخرى عالية الجودة.

الغرض الرئيسي من SBC هو ضغط البيانات الصوتية بطريقة تزيد من نقلها عبر Bluetooth مع تقليل مقدار فقد البيانات، وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ SBC في دعمها الواسع، حيث يتم دعمها على نطاق واسع بواسطة العديد من أجهزة Bluetooth بما في ذلك سماعات الرأس ومكبرات الصوت والهواتف الذكية.

كذلك فهناك فائدة أخرى لـ SBC هي قلة تعقيدها، مما يجعلها مناسبة للأجهزة منخفضة الطاقة، ويمكن أن توفر SBC جودة صوت لائقة مع استهلاك الحد الأدنى من طاقة المعالجة، وهو أمر مهم للأجهزة ذات عمر البطارية المحدود.

لديها معدل بت أقل ، مما قد يؤدي إلى أخطاء في الصوت وانخفاض جودة الصوت بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع SBC بزمن انتقال أعلى من بعض برامج الترميز الأخرى ، مما قد يؤدي إلى تأخر الصوت عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب.





ما هو LDAC؟يرمز LDAC إلى "برنامج ترميز الصوت منخفض التأخير" تم تطويره بواسطة Sony كبرنامج ترميز صوتي عالي الجودة للاستخدام في أجهزة الصوت اللاسلكية، ويستخدم LDAC خوارزمية تشفير خاصة لنقل البيانات الصوتية بمعدلات بت تصل إلى 990 كيلو بت في الثانية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل بت برامج ترميز صوت Bluetooth القياسية، ويسمح معدل البت العالي هذا لـ LDAC بنقل إشارات الصوت بتفاصيل ووضوح أكبر من برامج الترميز الأخرى.

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ LDAC في قدرتها على التكيف مع مصادر الصوت وبيئات الإرسال المختلفة، وتستخدم LDAC ثلاثة أوضاع مختلفة - "أولوية الجودة" و "متوازن" و "أولوية الاتصال" - لضبط معدل البت والمعلمات الأخرى بناءً على مصدر الصوت وظروف الإرسال. تساعد هذه الميزة التكيفية على تحسين جودة الصوت وتقليل زمن الوصول في الوقت الفعلي.