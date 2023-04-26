تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على موعد الإعلان عن Poco F5 وF5 Pro في 8 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Poco التجارية لكشف النقاب عن هاتفي Poco F5 وF5 Pro في حدث رسمي ينطلق في 8 من شهر مايو المقبل.

شغلت سلسلة هواتف Poco F5 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الشركة تعقد حدث في 6 من مايو لإطلاق الإصدارات الجديدة، بينما أكد إعلان تشويقي نشر على منصة تويتر اليوم على أن الحدث المرتقب يعقد في 8 من مايو على أن يتم الإعلان عن إصدار Poco F5 Pro خلال الحدث.

ولقد كشفت شركة كوالكوم عن أن هاتف Poco F5 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2، كما قدم موقع Poco في السوق الهندي لمحات عن تصميم هاتف Poco F5 الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Poco F5 يأتي بتصميم يحاكي Redmi Note 12 Turbo، بينما يأتي هاتف Poco F5 Pro بتصميم يحاكي هاتف Redmi K60 كما يدعم هاتف Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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