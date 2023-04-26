تكنولوجيا: سماعة Beats Studio Buds Plus تنطلق رسمياً في 18 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من قوائم Amazon عن خطط علامة Beats التجارية لإطلاق سماعة Beats Studio Buds Plus في 18 من شهر مايو.

رصد موقع 9to5Mac سماعة Beats Studio Buds Plus اللاسلكية القادمة في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 16.4، وهي الجيل الثاني لسماعة Beats Studio Buds اللاسلكية التي قدمت من الشركة في شهر يونيو من عام 2021.

ولقد أعتمد الإصدار الجديد مؤخراً في منصة IMDA، واليوم تم رصد السماعة اللاسلكية في قوائم Amazon التي قدمت مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن تتميز سماعة Studio Buds Plus بتصميم شفاف جديد، مع تحسينات في عمر البطارية، ودعم لميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن الجيل الثاني من سماعة Beats Studio اللاسلكية يدعم عمر شحن يصل إلى 36 ساعة من التشغيل مع الحافظة التي تضم منفذ USB C للشحن، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بعمر شحن 32 ساعة.

وتتميز سماعة Beats Studio Buds Plus بتصميم جديد للصوتيات يدعم هذا التصميم 3 من الميكروفونات المميزة بحجم أكبر.

أيضاً تؤكد Beats على أن الإصدار الجديد يأتي بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء 1.6 مرة، مع تحسينات في الوضع الشفاف مرتين أكثر.

ومن المقرر أن تدعم Beats Studio Buds+ التبديل التلقائي بين الأجهزة المتصلة، مع دعم مساعد Siri الرقمي، وميزة نقرة واحدة للإقنران السريع، كما تدعم السماعة خدمة Find My لمستخدمي هواتف الأيفون وأيضاً عبر أجهزة الأندوريد.

كما تدعم السماعة تقنية الصوتيات متعددة الإتجاهات “spatial audio” لتجربة صوتية مميزة، مع تجربة صوتية مذهلة للإستماع للموسيقى أو في المكالمات الصوتية، مع bass أقوى وأكثر وضوحاً، ونسبة تشويش أقل.

وتقدم Beats مع السماعة اللاسلكية عدد 4 من الأحجام في رأس السماعة، كما تأتي السماعة بخوارزمية جديدة تدعم إستهداف الصوتيات لتجربة إلغاء للضوضاء أكثر كفاءة وبدقة أعلى.

أيضاً من المقرر أن تتوفر سماعة Studio Buds Plus بإصدار بتصميم شفاف، واللون الأسود والأبيض العاجي، على أن يبدأ شحن السماعة في 18 من مايو بسعر 170 دولار تقريباً.

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