تكنولوجيا: الإعلان عن Opera One بميزات وواجهة مستخدم وعلامات تبويب جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Opera اليوم عن متصفح Opera One الجديد، والذي من المقرر أن يحل محل متصفح سطح المكتب الرئيسي الحالي للشركة في وقت لاحق من هذا العام.

يجلب Opera One عددًا قليلاً من التغييرات، بما في ذلك واجهة مستخدم محدثة، والتكامل مع روبوتات الدردشة الذكية، وميزات إدارة علامات التبويب.

يحتوي Opera One على تصميم محدث، والذي يتميز بمزيد من الأشكال الدائرية لعناصر واجهة المستخدم، مثل علامات التبويب وشريط العناوين والشريط الجانبي. ومع ذلك، فهذه ليست إعادة تصميم كاملة، حيث أن الكثير من واجهة المستخدم وخاصة تصميم القوائم وتخطيطها مطابق للإصدار الحالي من المتصفح.

وتدعي أوبرا أن Opera One هو أول متصفح رئيسي يعتمد على Chromium لتنفيذ مكون متعدد مؤشرات الترابط. يعمل هذا على تحسين أداء الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم، والتي يمتلك المتصفح الجديد عددًا قليلاً منها.

الميزة الجديدة الأخرى في Opera One هي شيء تسميه Opera جزر Tab. هذه ميزة لإدارة علامات التبويب توجد في بعض المتصفحات الأخرى والتي تتيح لك إنشاء مجموعات من علامات التبويب.

يمكن فتح هذه المجموعات أو تصغيرها لتوفير مساحة وتصنيف مواقعك المفتوحة. ويمكن تعيين جزر علامات التبويب لإنشاء مجموعات تلقائية في أي وقت تفتح فيه ارتباطًا من الموقع الحالي في علامة تبويب جديدة أو يمكن إنشاؤها يدويًا عن طريق سحب علامات التبويب حولها. يمكن حفظ المجموعات أو إغلاقها معًا.

قامت Opera أيضًا بدمج ChatGPT و ChatSonic في ميزة الشريط الجانبي التي تتيح لك فتح كلتا الخدمتين في نافذة صغيرة على الجانب. هناك أيضًا ميزة مطالبات AI مدمجة توفر اقتراحات لتقصير المقالة، وتمييز النقطة، وإنشاء تغريدة، وإنشاء فكرة meme، وما إلى ذلك حول محتوى الصفحة الحالية باستخدام إحدى الخدمات المذكورة أعلاه وتتغير هذه الخيارات بناءً على الصفحة.

بصرف النظر عن ذلك، فإن Opera One في شكله الحالي ليس خروجًا كبيرًا عن متصفح Opera الحالي.

يتوفر المتصفح حاليًا في إصدار “الوصول المبكر” وسيحل محل Opera القياسي لنظام التشغيل Windows و macOS و Linux في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر

اعلان





