شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يشعل الصراع بين "جوجل" و"مايكروسوفت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلك الحديث عن الذكاء الاصطناعي فى أغلب الوقت، خلال مكالمة الأرباح لشركتي "ألفابيت" – الشركة الأم لـ "جوجل" – و"مايكروسوفت"، اللتين شهدتا دفعة قوية من أعمال البحث والحوسبة السحابية للأرباح الفصلية حسبما نقلت العربية نت.

وفي مكالمات الأرباح الخاصة بهم، قدم عملاقا التكنولوجيا، المتنافسين حالياً على مستقبل محركات البحث، تقييمات مختلفة تماماً لمدى الاضطراب الذي يخبئه السوق.

وشجع المسؤولون التنفيذيون في "جوجل" المستثمرين على الثقة في سجل الشركة الطويل كمحرك بحث رائد في العالم، وصاغوا الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد تحول آخر في أعمالها المتطورة باستمرار، فيما أكدت شركة "مايكروسوفت" أن شيئاً أكثر دراماتيكية قيد التنفيذ.

وبدا أن المستثمرين يحبون أطروحة "مايكروسوفت" بشكل أفضل، حيث دفعت المضاربات أسهمها للصعود بنسبة تصل إلى 9.7% في التداولات الممتدة، بينما زادت "ألفابيت" بأقل من 2%.

وحتى وقت قريب، كان يُنظر إلى "جوجل" على أنها لا تقهر في سوق البحث عبر الإنترنت، والتي تهيمن على جميع أنحاء العالم.

وقد تغير ذلك مع ظهور برنامج الدردشة "ChatGPT" الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وبدأت "مايكروسوفت" في دمج التقنية التي طورتها شركة "OpenAI" في محرك بحث "Bing" الخاص بها، وزادت الشراكة من الضغط على "جوجل" لإعادة ابتكار أعمال البحث الأساسية الخاصة بها للسماح بمزيد من التبادلات الحوارية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي.