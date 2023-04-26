شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول هبوط لمركبة الفضاء اليابانية على سطح القمر ينتهى بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أول هبوط خاص للمركبة الفضائية اليابانية على سطح القمر بالفشل بعد أن فقدت شركة ispace اليابانية الناشئة الاتصال بالمركبة أثناء هبوطها، كما أفادت صحيفة The Washington Post في وقت سابق.

ومع اقتراب مركبة الهبوط Hakuto-R Mission 1 من سطح القمر، اكتشف المهندسون أنهم لم يعودوا قادرين على الاتصال بالمركبة الفضائية.نشر هذا على موقعthe verge.

قال تاكيشي هاكامادا الرئيس التنفيذي لشركة ispace خلال بث مباشر للبعثة: "في الوقت الحالي، لم نقم بتأكيد الاتصالات من المسبار" "لذلك علينا أن نفترض أننا لم نتمكن من إكمال الهبوط."في الأول (ديسمبر) الماضي، أطلقت شركة ispace مركبة الهبوط Hakuto-R من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا فوق صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX. شرعت المركبة في رحلة مدتها ثلاثة أشهر للوصول إلى مدار القمر قبل أن يهبط على سطح القمر يوم الثلاثاء، بدا أن الأمور تسير كما هو مخطط لها حتى لم يتلق المهندسون أي استجابة من المركبة الفضائية بعد هبوطها المتوقع في الساعة 12:40 مساءً بالتوقيت الشرقي.

"يعمل المهندسون واختصاصيوعمليات المهمات في [مركز التحكم في المهمة] التابع لنا حاليًا لتأكيد الوضع الحالي لمركبة الهبوط" ، هذا ما جاء في ispace عقب البث المباشر. "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول حالة المسبار فور توفرها."

وحملت Hakuto-R مركبتين جوالتين على سطح القمر: واحدة بأربع عجلات من الإمارات العربية المتحدة ومركبة صغيرة من طراز Star Wars-esque من صنع سوني وشركة الألعاب اليابانية Tomy، في حين أن وكالات الفضاء الوطنية اليابانية لم تحاول بعد الهبوط على سطح القمر، فإن أول مهمة لها على القمر حدثت في عام 1990، عندما دارت المركبة الفضائية هيتن حول القمر أثناء التقاط بيانات عن الغبار الكوني، من المقرر أن تقوم الدولة بمحاولة أخرى لزرع مركبة فضائية على سطح القمر سليمة مع إطلاق Smart Lander المتأخر بشدة للتحقيق في القمر في وقت لاحق من هذا العام.