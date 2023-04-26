شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خطك راح منك.. إزاى تحافظ على "واتس آب" من الضياع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن حساب واتس آب مرتبط برقم الهاتف الخاص بالمستخدم، لكن في كثير من الأحيان يتعرض المستخدم لبعض المواقف مثل سرقة الخط أو سحبه أو إيقافه أو بيعه لشخص أخر، الامر الذى يجعل مالك الشريحة الجديدة قادر على الوصول إلى حساب الواتس آب القديم الخاص بالمستخدم، لكن هناك طريقة تمنع أي شخص من القيام بذلك عبر الاستفادة من ميزة "التحقق بخطوتين" أو "two-step verification".



حماية حسابك على واتس آب من الاختراق حماية حسابك على واتس آب من الاختراق - افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على الحساب > التحقق بخطوتين > تمكين.

- أدخل "رقم سري" تريده والمكون من ستة أرقام، ثم قم بتأكيده، وتأكد من حفظك له.

- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي يمكنك الوصول إليه أو اضغط على تخطي إذا كنت لا ترغب في إضافة عنوان بريد إلكتروني.

- اضغط على التالي.

- أكّد عنوان البريد الإلكتروني، ثم اضغط على حفظ أو تم.





كم مرة يطلب واتس آب التحقق من خطوتين؟-يطلب واتس آب التحقق من خطوتين بشكل دوري، كل سبعة أيام.





كيفية تعطيل خاصية التحقق بخطوتين:- افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

-اضغط على الحساب > التحقق بخطوتين >تعطيل > تعطيل.





كيفية تغيير الرقم السري لعملية التحقق بخطوتين:- افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على الحساب > التحقق بخطوتين > تغيير رقم التعريف الشخصي.





كيفية إضافة عنوان بريد إلكتروني- افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على الحساب > التحقق بخطوتين، ثم اضغط على إضافة عنوان بريد إلكتروني.





كيفية تغيير عنوان البريد الإلكتروني- افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على الحساب > التحقق بخطوتين، ثم اضغط على تغيير عنوان بريد إلكتروني.