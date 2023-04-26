شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة تحظر صفقة Microsoft للاستحواذ على Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حظر صفقة Microsoft البالغة 68.7 مليار دولار للاستحواذ على Activision Blizzard من قبل هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA). بعد أشهر من تحليل 3 ملايين مستند Microsoft و Activision وأكثر من 2100 رسالة بريد إلكتروني من الجمهور، خلصت هيئة أسواق المال إلى أن الصفقة يمكن أن "تغير مستقبل سوق الألعاب السحابية سريع النمو، مما يؤدي إلى تقليل الابتكار وقلة الخيارات أمام اللاعبين في المملكة المتحدة، على مر السنين ".تم نشر هذا على موقع The Verge

تقول Microsoft إنها سوف تستأنف القرار، لكنها ضربة لآمال Microsoft في الحصول على Activision Blizzard ومن المرجح أن تمنع الشركة من إتمام صفقتها العملاقة إذا لم ينجح الاستئناف.

تقول CMA: "تتمتع Microsoft بمكانة قوية في خدمات الألعاب السحابية ، وقد أظهرت الأدلة المتاحة لهيئة CMA أن Microsoft ستجد أنه من المفيد تجاريًا جعل ألعاب Activision حصرية لخدمة الألعاب السحابية الخاصة بها"،تقدر CMA أن Microsoft تتحكم في حوالي 60 إلى 70 بالمائة من خدمات الألعاب السحابية العالمية وأن إضافة التحكم في Call of Duty و Overwatch و World of Warcraft ستمنح Microsoft ميزة كبيرة في سوق الألعاب السحابية.

حاولت Microsoft معالجة المخاوف المتعلقة بالألعاب السحابية في الفترة التي تسبق هذا القرار، وقع عملاق البرمجيات صفقات ألعاب سحابية مع Boosteroid و Ubitus و Nvidia للسماح بتشغيل ألعاب Xbox PC على خدمات الألعاب السحابية المنافسة - بعد إبرام صفقة مماثلة مع Nintendo في ديسمبر، تشمل هذه الصفقات التي تبلغ مدتها 10 سنوات أيضًا الوصول إلى Call of Duty وألعاب Activision Blizzard الأخرى، إذا تمت الموافقة على الصفقة من قبل المنظمين.

تقول هيئة أسواق المال إنها فحصت هذه الصفقات، لكنها تحتوي على "عدد من أوجه القصور المهمة" في خدمات الألعاب السحابية، تقول CMA إن الصفقات "محدودة النطاق للغاية" مع النماذج التي تعني أن على اللاعبين الحصول على الحق في ممارسة الألعاب "عن طريق شرائها من متاجر معينة أو الاشتراك في خدمات معينة"، لم تتضمن الصفقات اتفاقيات لتوفير Microsoft الوصول إلى هذه الألعاب في خدمات الاشتراك متعددة الألعاب المنافسة أو قدرة المنافسين على "تقديم إصدارات من الألعاب على أنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي بخلاف Windows".

كما أشار CMA إلى أن الصفقات ستعمل على "توحيد الشروط والأحكام التي تتوفر عليها الألعاب"، بدلاً من المنافسة المفتوحة في سوق الألعاب السحابية. "خلصنا إلى أنه بدون الدمج، ستصبح ألعاب Activision متاحة على خدمات الألعاب السحابية في المملكة المتحدة في المستقبل القريب."

انحاز CMA في البداية مع Microsoft على مخاوف Call of Duty على PlayStation الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون مكلفًا على Microsoft حجب الامتياز الشهير من PlayStation، ترك ذلك بعض المخاوف المتعلقة بالألعاب السحابية على الطاولة ، لكن المنظم يقول إنه أخذ في الاعتبار ما إذا كانت فائدة وجود محتوى Activision على Game Pass تفوق المخاوف المتعلقة بالألعاب السحابية في المملكة المتحدة.

يقول مارتن كولمان، رئيس من فريق الخبراء المستقل الذي يجري التحقيق،ان رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في تصريح لصحيفة The Verge: "نظل ملتزمين تمامًا بهذا الاستحواذ وسنستأنف"، "قرار هيئة أسواق المال يرفض مسارًا عمليًا لمعالجة مخاوف المنافسة ويثبط الابتكار التكنولوجي والاستثمار في المملكة المتحدة. لقد وقعنا بالفعل عقودًا لإتاحة ألعاب Activision Blizzard الشهيرة على 150 مليون جهاز إضافي، وما زلنا ملتزمين بتعزيز هذه الاتفاقيات من خلال العلاجات التنظيمية، نشعر بخيبة أمل خاصة أنه بعد مداولات مطولة، يبدو أن هذا القرار يعكس فهمًا خاطئًا لهذا السوق والطريقة التي تعمل بها تقنية السحابة ذات الصلة ".

يقول بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard ، إن الشركة بدأت بالفعل العمل على استئناف في رسالة بريد إلكتروني للموظفين يوم الأربعاء. يقول Kotick: "جنبًا إلى جنب مع Microsoft ، يمكننا وسنعترض على هذا القرار، وقد بدأنا بالفعل العمل للاستئناف أمام محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة". "نحن واثقون من حالتنا لأن الحقائق في صالحنا: هذه الصفقة جيدة للمنافسة."

وسيؤدي نداء من Microsoft إلى تراجع خطط الشركة لمحاولة تجاوز هذه الصفقة بحلول نهاية يوليو، كانت مايكروسوفت قد خططت في الأصل لإغلاق الصفقة بحلول 18 يوليو، وستضطر الآن للتفاوض على تمديد اتفاقية الاندماج. إذا فشل استئناف CMA من Microsoft أو فشلت في الحصول على موافقة من المنظمين الآخرين، فسوف تدين Activision برسوم تفكيك تبلغ 3 مليارات دولار.

وافقت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والبرازيل وتشيلي وصربيا واليابان وجنوب إفريقيا على الصفقة، من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بحلول 22 مايو ، حيث ذكرت رويترز الشهر الماضي أنه من المرجح أن تتم الموافقة على الصفقة من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقيتي الترخيص Nvidia و Nintendo.

تواجه Microsoft أيضًا تدقيقًا تنظيميًا من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الولايات المتحدة. حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع شراء Activision Blizzard من Microsoft العام الماضي، ولا يزال هذا التحقيق مستمرًا، من المقرر عقد جلسة استماع للأدلة في الثاني من أغسطس ، وهناك دلائل على أن القضية قد تكشف عن تفاصيل نادرة حول صفقات حصرية في صناعة الألعاب إذا تم نشر الوثائق على الملأ.