شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تضيف ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تحديد الأدوات الشائعة بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف Google ميزة جديدة إلى بعض تطبيقات Workspace الخاصة بها والتي ستساعد المستخدمين على تحديد الأدوات الشائعة الاستخدام بسرعة دون الحاجة إلى التدقيق في القوائم وأشرطة الأدوات المختلفة، حسب موقع theverge.

وبدأ "مكتشف الأدوات المحسّن" في الظهور عبر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google اليوم، حيث يظهر كشريط بحث - يتم تحديده بواسطة رمز العدسة المكبرة وتسمية "القوائم" - في الجزء العلوي الأيسر من شريط الأدوات المعتاد للتطبيق .

ويتميز شريط البحث بتصميم على شكل حبوب يتماشى مع الإصلاح الشامل للتصميم متعدد الأبعاد 3. سيقدم تلقائيًا اقتراحات شائعة الاستخدام والتي تختلف بناءً على تطبيق Google Workspace الذي تستخدمه، مثل "إعداد الصفحة" في المستندات، و"إدراج صفوف / أعمدة" في جداول البيانات، و"تعديل المظهر" في العروض التقديمية، بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين البحث عن أدوات محددة بالاسم أو الصفعة في الوصف، على سبيل المثال، سيؤدي البحث عن "من شاهد هذا المستند آخر مرة" إلى إظهار لوحة التحكم في النشاط.

وأصبح مكتشف الأداة الجديد الآن أيضًا موطن أداة "البحث والاستبدال"، حيث ستجده مثبتًا أسفل أي نتائج بحث، سيؤدي النقر فوق شريط البحث إلى إعادة ظهور الاستعلامات السابقة وستظهر اختصارات لوحة المفاتيح بجانب الأدوات القابلة للتطبيق في نتائج البحث، مما يدفع المستخدمين إلى حفظها للأدوات التي يستخدمونها غالبًا.

وقبل هذا التحديث، كان بإمكانك تحديد العديد من الميزات والأدوات في تطبيقات Google Workspace من خلال التوجه إلى قائمة المساعدة وتحديد بحث، يعمل هذا التحديث على تسهيل العثور على ميزات البحث هذه وملء الحقل تلقائيًا بالمطالبات المقترحة، قد يستغرق ظهور أداة البحث عن الأدوات الجديدة بعض الوقت حيث يتم طرح هذا التحديث تدريجيًا، على الرغم من أن الجدول الزمني لإصدار Google يشير إلى أنه يجب أن يصل إلى مساحة العمل وحسابات Google الشخصية بحلول 25 مايو.