تكنولوجيا: إطلاق جهاز Smart Home Hub 2 من شاومى مع بروتوكولات Bluetooth و Bluetooth Mesh و ZigBee في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شاومي جهاز Smart Home Hub 2 في بعض الأسواق الأوروبية. ويدعم جهاز Xiaomi Smart Home Hub 2 بروتوكولات Bluetooth و Bluetooth Mesh و ZigBee. كما أنه يعتبر أقوى من الجهاز السابق، Smart Home Hub الذي تم إصداره في شهر مارس من العام الماضي. يأتي الجهاز الآن في إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرهم.

يدعم Xiaomi Smart Home Hub 2 شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز مع سرعة واستقرار محسنين. ويسمح توافقه مع بروتوكولات Bluetooth و ZigBee بالاتصال بمجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية. وتشمل هذه مفاتيح Mi Wireless Switch و Mi Door و Window Sensor 2 و Mi Smart Desk Lamp 1S. يحتوي الجهاز أيضًا على منفذ RJ45 ويتم تشغيله عبر واجهة USB-C الخاصة به.

يوفر الجهاز منفذ RJ45 في Smart Home Hub 2 لنقل بيانات أكثر كفاءة ويحتوي الجهاز على ذاكرة تبلغ 128 ميجابايت. كما تعتبر وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة بسرعة 1 جيجاهرتز في Smart Home Hub 2 أقوى مرتين من سابقتها.

تم إصدار Smart Home Hub 2 في الصين في عام 2022 وجاء مع حواف مستديرة وحافظة بيضاء مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

تبلغ أبعاد الجهاز 3.74 × 3.74 × 1.02 بوصة. ويأتي سعره في المملكة المتحدة مقابل 39.99 جنيهًا إسترلينيًا (~ 50 دولارًا) وفي إسبانيا مقابل 39.99 يورو (~ 45 دولارًا). ولا توجد مؤشرات حتى الآن على ما إذا كان Smart Home Hub 2 متاحًا عالميًا.

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