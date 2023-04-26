تكنولوجيا: إطلاق مجموعة Huawei Mate 60 في شهر أكتوبر مع اتصال 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في نهاية العام الماضي، تم إطلاق مجموعة Huawei Mate 50 التي تميزت بميزات مثيرة للاهتمام مثل اتصال الأقمار الصناعية والكاميرات القوية. ولكن مثل بقية هواتف هواوي، اقتصرت التشكيلة على اتصال 4G، مما جعلها بالتأكيد أقل استحسانًا.

ومع ذلك، قد يتغير هذا مع مجموعة Mate 60 القادمة. فقد ظهرت معلومات تفيد بأن المجموعة سوف تصل لأول مرة في شهر أكتوبر ويقال انها ستجلب اتصال 5G

فوفقًا لما تم نشره على موقع Weibo مؤخرًا من قِبل شركة Classmateguan الصينية، من المتوقع إطلاق مجموعة Huawei Mate 60 المرتقبة في شهر أكتوبر القادم. ويتزامن هذا المخطط الزمني مع جدول إصدار العام السابق. ومن المثير للاهتمام، يبدو أن الشركة تشير إلى أن الهواتف القادمة ستتميز باتصال 5G ، كما يتضح من أداء الرسالة المشفرة “GGGGG”.

لغير المدركين، بسبب القيود التجارية مع الشركات الأمريكية مثل كوالكوم، تم منع هواوي من استخدام تقنية 5G. وقد لوحظ أن هذه الخطوة تؤثر سلبًا على أعمال الهواتف الذكية للشركة الصينية. وقبل بضع سنوات فقط، احتلت هواوي مكانة رائدة عالميًا في بيع الهواتف الذكية ومعدات الشبكات اللاسلكية، لكنها الآن بالكاد تظل ذات صلة في السوق.

على أي حال، تواكب هواوي وتيرة التكنولوجيا وتواصل تقديم هواتف ذكية لائقة للمستهلكين. وفي حين أن التفاصيل حول مجموعة Mate 60 نادرة، فقد تم تداول بعض الصور على الإنترنت لعرض هاتف Mate 60 بكاميرا خلفية دائرية مماثلة لتلك الموجودة في Honor X40. ومع ذلك، لا نعتقد أن هذه الصور دقيقة.

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