تكنولوجيا: هواوي تعمل على هاتف جديد بتصميم مشابه لـ P40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن هواتف هواوي ليست شائعة كما كانت من قبل، إلا أن الشركة لم تستسلم واستمرت في إطلاق هواتف جديدة في السوق.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت الشركة عن مجموعة P60 في الصين، والتي تضم ثلاثة هواتف ذكية جيدة المظهر.

وفي وقت لاحق، قدمت الشركة أيضًا الهاتف متوسط التكلفة Enjoy 60X. والآن، ظهرت شائعات جديدة تفيد بأن الشرك الصينية تعمل على هاتف جديد يشبه إلى حد كبير Huawei P40 Pro القديم.

وفقًا للتسريب، تعمل هواوي على هاتف ذكي جديد به وحدة كاميرا مشابهة لـ P40 Pro. للتذكير، يعد Huawei P40 Pro واحدًا من أوائل الهواتف التي ظهرت لأول مرة بعد الحظر التجاري الأمريكي. وهو يتميز بتصميم رائع وإعداد كاميرا مميز ولكنه يفتقر إلى اتصال 5G وتطبيقات جوجل.

وتُظهر الصور التي تم تسريبها الهاتف الذكي القادم بنفس التصميم البسيط الذي رأيناه بهاتف P40 Pro.

يمكنك رؤية الشاشة المنحنية وإطار الألومنيوم على شكل موجة على الفور. ومع ذلك، على عكس هاتف 2020، فإن هاتف هواوي الجديد هذ يتميز بفتحة ثقب في أعلى الوسط.

يوجد نتوء مستطيل بحواف مستديرة على الجهة الخلفية. ومع ذلك، فإن ترتيب الكاميرا يكرر تصميم Huawei P40 Pro، مع تنظيم رأسي وكاميرا للتقريب.

والجدير بالذكر أن نظام الكاميرا يستخدم ثلاث عدسات فقط، والجانب الأيمن من النتوء يضم فلاش LED، بالإضافة إلى ملصقات XMAGE ووظائف أخرى.

لم يتم ذكر الاسم الرسمي للهاتف حاليًا، نتوقع معرفة المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

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