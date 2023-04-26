شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز خصوصية كروم بوك من خلال مفتاح جديد للكاميرا والميكروفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على توسيع ميزات أمان وخصوصية ChromeOS التي تشمل القدرة على قطع الوصول إلى الكاميرا والميكروفون على مستوى النظام وعناصر تحكم جديدة في البيانات للشركات التي تسهل إدارة أجهزة Chromebook، وفقا لتقرير theverge.

وقال التقرير، تضيف Google مفاتيح تبديل جديدة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون على مستوى النظام فى إعدادات ChromeOS والتي يمكنها على الفور حظر جميع التطبيقات والمواقع من القدرة على استخدامها.

وقطعت عناصر التحكم الجديدة في الخصوصية وصول الكمبيوتر إلى الأجهزة، والتي تعد لجميع المقاصد والأغراض بديلاً لبرامج الكاميرا المادية ومفتاح إيقاف الميكروفون الذي يمكن للمرء العثور عليه في العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ولكن بدلاً من إضافة مفاتيح الأجهزة التي تقطع الطاقة عن الكاميرا، مثل جهاز Chromebook الخاص بإطار العمل أو حتى بوابة منزلقة بلاستيكية بسيطة تحجب العدسة، يمكن لمصنعي Chromebook تبسيط تصميم الكمبيوتر المحمول واستخدام حل ChromeOS المدمج بدلاً من ذلك، وبالطبع لا يوجد شيء أكثر أمانًا من الفصل الكامل للطاقة للكاميرا والميكروفون وللتأكيد المرئى يمكن للمرء دائمًا أن يلتصق ببوابة بلاستيكية منزلقة.

وتأتى كاميرا ChromeOS والميكروفون في تحديث غير محدد للبرامج في المستقبل "في وقت لاحق من هذا العام"، وفقًا لـ Google. بمجرد وصول التحديث، سيتمكن مستخدمو Chromebook من الوصول إلى قسم جديد يسمى عناصر التحكم في الخصوصية، والتي يمكن العثور عليها ضمن الإعدادات> الأمان والخصوصية.

وتعمل Google أيضًا على توسيع ميزات الأمان للمؤسسات والأعمال التجارية التي تتضمن ميزات جديدة للتحكم في الهوية والبيانات التي تساعد أقسام تكنولوجيا المعلومات على إدارة عمليات تسجيل دخول المستخدمين وتساعد على منع المعلومات الحساسة من السفر دون قصد حول المؤسسات وخارجها.

وتعمل Google مع شركات إدارة وأمن المؤسسات الخارجية الشهيرة مثل Palo Alto Networks و ClowdStrike و Microsoft والمزيد لمنح أقسام تكنولوجيا المعلومات القدرة على دمج أجهزة Chromebook بشكل أفضل في بيئاتهم.

على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات التي تستخدم تكامل CrowdStrike XDR لمراقبة التهديدات الآن استخدام إطار عمل موصل XDR من Google لربط أجهزة Chromebook بمنصة Falcon، وتمتلك Google أيضًا موصلات للمؤسسات التي تستخدم Chronicle و Cortex لتقارير أحداث الوصول ، بالإضافة إلى Azure AD و Netskope لإدارة الهوية.

وتم تصميم ChromeOS إلى حد كبير حول إدارة الأجهزة المحمولة، ويمكن أن تساعد هذه الأدوات الجديدة في جعل أجهزة Chromebook خيارًا أكثر جاذبية للمؤسسات، كما إنه توقيت مهم أيضًا لـ Google: من المحتمل أن تفكر أقسام تكنولوجيا المعلومات الآن في ترقيات الأجهزة بعد اندفاع شراء أجهزة الكمبيوتر covid، في حين أن أجهزة Chromebook ستكون خيارًا رخيصًا يجب أخذه في الاعتبار، فقد وجد أيضًا أن لها عمرًا قصيرًا ويصعب إصلاحها، وفقًا لصندوق التعليم التابع لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية.