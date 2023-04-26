شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن موعد إرسال مركبة إلى الجانب المظلم من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين عن الموعد الذي سترسل فيه مركبة استكشافية جديدة لدراسة الجانب المظلم من القمر، وفقا لتقرير RT .

وحول الموضوع قال كبير المصممين في برنامج استكشاف الفضاء الصيني، أوو يانهوا: "تخطط الصين لإطلاق مركبة Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر في مايو 2024، هذه المركبة مخصصة لجمع عينات من تربة القمر".

وأضاف "نعمل أيضا على مشروع لإطلاق جهاز إعادة إرسال الإشارات Magpie Bridge 2 إلى القمر، وخلال المرحلة الثانية من برنامجنا الوطني في شأن القمر نخطط لإطلاق مهمة Chang'e-7 في عام 2026 والتي تهدف لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، وستلعب دورا مهما في مشروع إنشاء قاعدة بحثية على تابع الأرض، كما نخطط لمهمة Chang'e-8 المقرر إطلاقها عام 2028".

وكان مجلس الدولة في الصين قد وافق في يناير 2004 على برنامج وطني لاستكشاف القمر، وعام 2019 حققت الصين نجاحا بوصول أول مركبة فضائية تابعة لها إلى الجانب المظلم من القمر، وفي نوفمبر 2020 أطلقت الصين مركبة Chang'e-5 إلى القمر تمكنت من جمع 2 كلغ تقريبا من تربته وعادت إلى الأرض محملة بالعينات بعد مضي حوالي 23 يوما على إطلاقها.

وتعمل الصين حاليا على مشروع لإرسال مركبة Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر لجمع عينات من التربة هناك ودراسة الشوائب الدقيقة والمواد الموجودة فيها.