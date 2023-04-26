تكنولوجيا: منصة تويتر تبدأ في وضع علامات تصنيف على التغريدات ذات الوصول المقيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المفترض أن يكون من الأسهل الآن استنتاج ما إذا كانت منصة تويتر قد قيدت رؤية التغريدات بسبب انتهاك محتمل لسياسة السلوك البغيض للشركة.

والآن بدأت المنصة في تطبيق علامة تصنيف على التغريدات التي يعتقد أنها تخرق هذه القواعد ، كما تعهدت مؤخرًا بفعل ذلك.

فعندما تقوم منصة تويتر باكتشاف تغريدة قد انتهكت السياسة، ستقوم بالحد من وصول المنشور وستقوم بوضع علامة تصنيف تقول: “الرؤية محدودة: قد تنتهك هذه التغريدة قواعد تويتر ضد السلوك البغيض”.

وتخطط الشركة لتوسيع التصنيفات لتشمل المزيد من أنواع انتهاكات السياسة في الأشهر المقبلة.

تقول المنصة إنها قد تحد من ظهور التغريدات المخالفة للقواعد من خلال استبعادها من نتائج البحث، وكذلك من المخططين الزمنيين For You و Follow.

وقد يتم تقليل ترتيب هذه التغريدات في الردود وقد لا يكون من المحتمل الرد عليها أو إعادة تغريدها أو وضع إشارة مرجعية عليها أو تثبيتها في الملفات الشخصية.

أشارت تويتر أيضًا إلى أنها قد تصنف بشكل غير صحيح تغريدة على أنها تنتهك قواعدها، لذلك يمكن لكاتبي هذه التغريدات الطعن في القرار بشكل فعال من خلال تقديم التعليقات. ومع ذلك، قالت الشركة إنها قد لا تقر بالتعليقات أو تستعيد الوصول المعتاد للتغريدة.

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