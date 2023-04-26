شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تتيح إنشاء صورك بالذكاء الاصطناعى بأداة AI Avatars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك TikTok قريبًا إنشاء صور رمزية منمنمة AI وتتيح لك الأداة المسماة AI Avatars تحميل ثلاث إلى 10 صور لنفسك والاختيار من بين خمسة أنماط فنية، وفقا لتقرير engadget.

وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق، ويمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة أو عدة صور أو كلها لاستخدامها كصورة للملف الشخصى أو فى القصص.

وعلى الرغم من أن الأنماط محدودة أكثر مما يمكنك الحصول عليه في Lensa ، فإن النتائج تبدو جيدة جدًا لذا لا بد أن تكون الميزة شائعة،و لهذا السبب على الأرجح لن يسمح لك TikTok باستخدامه إلا مرة واحدة يوميًا لتجنب التحميل الزائد على الخوادم.

وعلى الرغم من أن الصور التكوينية للذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها متعة غير ضارة، إلا أنها لا تخلو من بعض الجدل، وبالنسبة إلى كل من Lensa و Midjourney ، اشتكى الفنانون من أن الذكاء الاصطناعي قد أخذ عينات من أعمالهم واقترض منها بعض الشيء بشكل متحرّر في بعض الأحيان. وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت شركة Getty دعوى قضائية ضد Stable Diffusion زاعمة أنها تلغي بياناتها لتوليد الفن