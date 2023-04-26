تكنولوجيا: AMD تعلن رسمياً عن سلسلة معالجات Ryzen Z1 لدعم منصات الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD رسمياً عن سلسلة معالجات Ryzen Z1 التي تستهدف دعم الجيل القادم من أجهزة الألعاب المحمولة.

تنطلق سلسلة معالجات Ryzen Z1 الجديدة من AMD لدعم أجهزة الألعاب المحمولة القادمة، وتتضمن السلسلة الجديدة Ryzen Z1 وRyzen Z1 Extreme وترتكز على معمارية Ryzen Zen 4 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع كرت الشاشة RDNA 3.

ولقد أكدت AMD على أن معالجات Ryzen Z1 وZ1 Extreme ستكون حصرية في البداية على شركة Asus، على أن تنضم شركات أخرى لاحقاً.

ويضم معالج AMD Ryzen Z1 عدد 6 من أنوية Zen 4، مع 12 threads، بينما تتضمن كرت الشاشة 4 من أنوية RDNA 3، ويتميز بذاكرة تخزين مؤقت 22 ميجا بايت.

كما أشارت AMD في إعلانها إلى أن رقاقة Ryzen Z1 تقدم آداء في الجرافيك يصل إلى 2.8 تيرافلوب، من جانب أخر يتميز معالج Ryzen Z1 Extreme بعدد 8 من أنوية Zen 4 مع 16 threads، بينما تتضمن كرت الشاشة 12 من أنوية RDNA 3، كما تتميز الرقاقة بذاكرة تخزين مؤقت سعة 24 ميجابايت، ويدعم كرت الشاشة 8.6 تيرافلوب.

ويمكن للشرائح الجديدة أن تدعم تشغيل ألعاب بدقة 1080 بيكسل مع إعدادات منخفضة، كما تدعم الرقاقات الإتصال ب USB 4، وذاكرة LPDDR5 أو LPDDR5X.

يذكر أن AMD شاركت في هذا الحدث بجهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally، الذي يأتي بنموذجين بمعالجات Z1 الجديدة.

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