شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام نفس حساب واتس آب على 4 هواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا داعى للقلق بشأن امتلاك حساب واتس آب واحد وأكثر من هاتف واحد، حيث يمكنك الآن استخدام نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة هواتف في نفس الوقت، حيث قال مارك زوكربيرج مُعلنًا عن الميزة: "بدءًا من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب واتس آب على ما يصل إلى أربعة هواتف"، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك استخدامها كما يلى:

- قم بتحميل تطبيق واتس آب من جديد على هاتف آخر ترغب فى استخدامه.

- قم بإكمال خطوات التسجيل التقليدية.

- عند مطالبتك بادخال رقم الهاتف، ستجد خيار جديد أخر وهو "الارتباط بالحساب الحالي" أو "link to existing account".

- بعد الضغط على هذا الخيار سيتم إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي عبر خيار "ربط جهاز" فى الإعدادات.

جدير بالذكر أن الجهاز الأساسي لا يحتاج إلى التشغيل لتلقى الرسائل عبر جميع الهواتف الأخرى، ومع ذلك في حالة أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Android، إذا كان الجهاز الأساسي غير نشط لأكثر من 14 يومًا، فسيقوم واتس آب بتسجيل الخروج من حسابك من هذه الأجهزة.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بك على هاتف ثانوى سيقوم برنامج المراسلة بمزامنة ما يصل إلى عام من الرسائل، حتى تتمكن من رؤية سجلات الدردشة قبل إرسال أي رسائل، وعلاوة على ذلك ستعمل الميزة بغض النظر عن الهاتف الأصلي (الأساسي) والهاتف الثانوي الذي يعمل على نظامي تشغيل مختلفين، أي Android أو iOS.