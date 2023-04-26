شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يربح حوالى 100 ألف دولار شهريا من اشتراكات حسابه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إيلون ماسك لقطة شاشة يوم الاثنين من ملفه الشخصي على تويتر يوضح للمستخدمين كيفية تحقيق الدخل على منصة التواصل الاجتماعي، ويبدو أن مالك موقع Twitter، الذي أعلن عن تغييره لميزة "Super Follows" في 13 أبريل إلى "اشتراكات" تسمح للمستخدمين بالاشتراك في محتوى حصري، لديه ما لا يقل عن 24700 مشترك على حسابه.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال ماسك سابقًا إن أولئك الذين يشتركون معه، مقابل 4 دولارات شهريًا وفقًا لملفه الشخصي، سيتمكنون من طرح أي شيء مرة كل بضعة أسابيع، ووفقًا لحسابات Insider، إذا كان لدى ماسك 24700 مشترك، فسيحصل على 98800 دولار شهريًا.

قال ماسك إن المستخدمين سيكونون قادرين، من خلال "الاشتراكات"، على تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصري، بما في ذلك النصوص الطويلة ومقاطع الفيديو الطويلة والمساحات المخصصة للمشتركين فقط، وسيحصل المشتركون أيضًا على شارات خاصة.

ويمتلك إيلون ماسك أربع شركات أخرى إلى جانب تويتر، بما في ذلك Tesla و SpaceX و The Boring Company و Neuralink، ومنذ توليه شركة الوسائط الاجتماعية في أكتوبر، نفذ ماسك ميزات جديدة، مثل Twitter Blue، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة اختيار زرقاء إذا دفعوا مقابل العضوية الشهرية، كما أنه خفض القوة العاملة بنحو 80٪.