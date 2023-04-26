شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تحسين Bing chatbot بالمعادلات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على ترقية مهارات الذكاء الاصطناعي (AI) في Bing Chat منذ إطلاقها، إلى جانب توسيع حالات استخدام روبوت الدردشة AI، حيث أضافت دعمًا لترميز LaTeX الذي سيمكن دردشة بينج من عرض التعبيرات الرياضية المعقدة بشكل صحيح.

قالت الشركة في مدونة :"لقد قمنا بشحن الدعم لترميز LaTeX - مما يتيح لدردشة Bing عرض التعبيرات الرياضية المعقدة بشكل صحيح". "هذا يجعل Bing chat أداة أكثر فائدة لتعلم مفاهيم الرياضيات أو كتابة أوراق بحث تقنية."

انخفاض مشغلات نهاية المحادثة

تعد الإضافة جزءًا من تحديث أكبر تعلنه مايكروسوفت كل أسبوع، حيث قالت الشركة أيضًا أن Bing Chat ستقلل من مشغلات نهاية المحادثة، وتقدم إجابات أفضل حول الأخبار.

قالت الشركة: "لقد سمعنا ملاحظات بأن الرسائل قد تؤدي في بعض الأحيان إلى قيام Bing بإنهاء المحادثات دون داع".

على سبيل المثال، يرد Bing Chat بشكل متكرر ، "أنا آسف ولكني أفضل عدم متابعة هذه المحادثة." أو "ربما حان الوقت للانتقال إلى موضوع جديد".

قالت مايكروسوفت أن هذه المحادثة "يجب أن تحدث حاليا بشكل أقل تكرارًا من ذي قبل." تواصل الشركة أيضًا التحقيق في الحالات التي يحدث فيها ذلك.

احاباتق الأخبار

أشارت مايكروسوفت إلى أنها اتخذت خطوات معينة ستمكّن Bing من تقديم إجابات أفضل إذا طرحت أسئلة حول الأخبار. (على سبيل المثال، "ما هي أهم الأخبار العاجلة اليوم؟").

قامت الشركة أيضًا بإصلاح بعض الأخطاء المعروفة، بما في ذلك تقليل الحالات التي تؤدي فيها دردشة بينج إلى عمليات بحث مكررة غير ضرورية وتقليل الأخطاء التي أدت إلى عدم رد دردشة بينج على الاستفسارات.

بينج على SwiftKey

يأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان الكبير الذي صدر الأسبوع الماضي والذي أعلنت فيه مايكروسوفت عن تحديثات لتطبيق SwiftKey وتطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى لجلب دردشة بينج إلى لوحة المفاتيح بهدف تحسين إنتاجية المستخدمين.

كما أعلنت أن كوبيلوت سيأتي إلى Microsoft Viva - منصة خبرة الموظفين في الشركة.