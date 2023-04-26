شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترقية ضخمة للكاميرا.. تعرف على أبرز توقعات آيفون 15 برو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت آبل بالترقية إلى مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مع آيفون 14 برو، ويبدو أن طرز برو آيفون التالية في بعض الترقيات الضخمة للكاميرا، مثل آيفون 15 برو ماكس أو آيفون 15 ألترا، يمكن أن يأتي بجهاز استشعار أحدث وأكبر من سوني.

وفقًا لـ Tipster IceUniverse ، فإن آيفون 15 برو ماكس القادم، الذي يُشاع أنه سيطلق عليه آيفون 15 ألترا، من المتوقع أن يحتوي على مستشعر كاميرا Sony IMX903 ، والذي يبلغ حجمه حوالي 1 بوصة، كما ذكرت Ice Universe.

هذا أكبر من مستشعر IM803 الموجود في آيفون 14 برو ماكس، والذي يبلغ قياسه 1 / 1.28 بوصة.

يسمح مستشعر الكاميرا الأكبر بدخول المزيد من الضوء، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة الصورة ودقة عالية.

يشاع أن آيفون 15 الترا يأتي مع المزيد من ترقيات الكاميرا، بما في ذلك عدسة المنظار التي يمكن أن تتيح إمكانية تكبير تصل إلى 6x دون المساس بجودة الصورة.

سيكون هذا تحسينًا ملحوظًا مقارنة بإمكانيات التكبير التقليدية على أجهزة آيفون، والتي تفوق بعض المنافسين عليها من حيث نطاق التكبير / التصغير.

يشاع أن مستشعر الكاميرا الأكبر وعدسة بيريسكوب حصريًا لطراز المستوى الأعلى ، ايفغ 15 الترا أو آيفون 15 برو ماكس، في تشكيلة آيفون القادمة.

النماذج الثلاثة الأخرى وهي آيفون 15 و آيفون 15 بلس وآيفون 15 برو.

كذلك هناك بعض ترقيات الكاميرا المخطط لها لجهاز آيفون 15 برو، ولكن لا يُعرف الكثير عن طرازي الفانيليا - آيفون 15 و آيفون 15 بلس.

ستشتمل أجهزة آيفون هذا العام على بعض التغييرات الطفيفة في التصميم. آيفون 15 و آيفون 15 بلس - تخضع لتغييرات جوهرية في التصميم

وفقا لبعض التسريبات فأن طرازات برز من سلسلة آيفون 15 تحتوي على إطارات من التيتانيوم ، مع زر Action على آيفون 15 برو الترا.

قد تبدو سلسلة iPhone 15 متشابهة إلى حد ما، ولكن بعض التسريبات تشير إلى طرازات Pro بها حواف أرق، علاوة على ذلك سيكون هناك USB-C في جميع الطرز الأربعة.