شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: يجب على سائحى الفضاء التوقيع على بند يمنع ممارسة العلاقة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت أفلام الخيال العلمى مثل Passengers و Prometheus حدوث علاقة زوجية في الفضاء كما لو أنه أمر بسيط، ولكن ماذا سيحدث في الحياة الواقعية إذا حمل الزوجات في جاذبية منخفضة؟

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور ديفيد كولين، أستاذ علم الأحياء الفلكي في جامعة كرانفيلد: "هناك أسئلة بيولوجية وقانونية لم تتم الإجابة عليها تحيط بالعلاقة الزوجية فى الفضاء تحتاج إلى معالجة عاجلة".

ويحذر كولين من أن الحمل قد يؤدى إلى آثار ضارة للإشعاع على الجنين، مما قد يؤدى إلى رفع دعوى قضائية ضد المنظمة التي استضافت الرحلة، لذلك قد يتعين على سائحي الفضاء مثل المتزوجين حديثًا التوقيع على وثائق قانونية تحظر ممارسة الجنس أثناء رحلتهم في حالة الحمل.

ويعد البروفيسور كولين هو الباحث الرئيسي لتقرير جديد يتساءل عما إذا كان قطاع السياحة الفضائية الناشئ يأخذ الجنس في الفضاء على محمل الجد، بقيادة أمثال إيلون ماسك SpaceX وجيف بيزوس Blue Origin.

ويقول التقرير الجديد: "من غير الواقعي أن نفترض أن جميع المشاركين في سياحة الفضاء سيمتنعون عن الأنشطة الجنسية أثناء تعرضهم للجاذبية الصغرى وزيادة مستويات الإشعاع أثناء رحلات الفضاء".

وهذا يثير احتمال وجود تصور بشري غير منضبط في الفضاء، مما يشكل خطرًا كبيرًا على قطاع السياحة الفضائية الناشئ.

وأضاف التقرير: "معرفتنا بتأثيرات بيئات الفضاء هذه على المراحل المبكرة من التكاثر البشري والنتائج طويلة المدى لنسل الإنسان ما زالت في مهدها".

وتجنبت وكالة ناسا منذ فترة طويلة مسألة الجنس بين رواد الفضاء، بعد أن أصرت بشكل قاطع في السابق على أنه "لم يمارس أي إنسان الجنس في الفضاء على الإطلاق".

لكن السنوات العشر القادمة ستشهد نموًا هائلاً فيما يُعرف بسياحة الفضاء، حيث يدفع الأشخاص كل يوم الآلاف من الدولارات مقابل رحلات إلى المدار لأغراض ترفيهية.

يقول البروفيسور كولين وزملاؤه: "إن الدوافع والسلوكيات المتوقعة لسائحي الفضاء ستختلف عن تلك التي لدى رواد الفضاء المحترفين"، أي أنه بينما يتم تدريب رواد الفضاء على تغطية أي دوافع جنسية خلال فترات طويلة في الفضاء، قد لا يكون الجمهور مقيدًا.