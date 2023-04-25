شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : آبل تستحوذ على 50% من سوق الهواتف الذكية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت آبل على حوالى نصف سوق الهواتف الذكية العالمي من الفئة العليا الذي تم تجديده في عام 2022 ، تليها Samsung التي شاركت 26٪ من المبيعات وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث Counterpoint ونقلا عن digital trend.

وكشفت النتائج أيضًا أن شحنات الهواتف الذكية التي تم تجديدها نمت بنسبة 5٪ على مستوى العالم على أساس سنوي، وهذا يتناقض بشكل ملحوظ مع شحنات الهواتف الجديدة، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 11.3٪ في عام 2022 ، وفقًا لشركة الأبحاث IDC.

وقالت Counterpoint إن الرقم العالمي قد تم تغييره بسبب تراجع الصين بنسبة 17٪ في مبيعات الهواتف الذكية التي تم تجديدها ، وهو انخفاض ناتج إلى حد كبير عن عودة ظهور الوباء هناك ، مما أدى إلى موجة جديدة من الإغلاق تعطل الحياة اليومية.

وقالت Counterpoint في بيان: "نمت أحجام Apple العالمية بنسبة 16٪ على أساس سنوي في عام 2022 ، مما رفع حصتها في السوق الثانوية إلى أكثر من 49٪" ، مضيفة أن عملاق التكنولوجيا هو حاليًا العلامة التجارية الأسرع نموًا في القطاعات المستخدمة والمجددة عالميا.

ومع ذلك ، أشار جلين كاردوزا كبير المحللين في Counterpoint ، إلى أن توفير الأجهزة التي تم تجديدها لا يزال مقيدًا لأن الناس يحتفظون بهواتفهم الذكية لفترة أطول.

وإذا لم تكن تعرف ذلك بالفعل ، فإن أجهزة iPhone التي تم تجديدها والتي تم شراؤها عبر متجر Apple عبر الإنترنت تأتي ببطارية جديدة ، وقشرة خارجية جديدة ، وأجزاء مستبدلة حديثًا (إذا لزم الأمر) ، وضمان لمدة عام واحد.

وكما تتوقع يتم أيضًا تنظيف الأجهزة واختبارها جيدًا قبل الشحن، و لقد تم إرسالها في صندوق جديد تمامًا به كبلات وإكسسوارات جديدة.

ومع قيام العملاء بترقية أجهزتهم طوال الوقت واختيار العديد منهم التداول في أجهزة iPhone الحالية الخاصة بهم ، يتم تحديث موقع ويب Apple للهواتف التي تم تجديدها (وغيرها من المعدات) باستمرار.

وهذا يعني أنك إذا كنت تبحث عن جهاز iPhone مجدد ، فأنت بحاجة إما إلى زيارة الموقع بشكل متكرر ثم التصرف بسرعة عند ظهور الجهاز المطلوب ، أو بشكل أكثر ملاءمة ، استخدام أداة مثل Refurb Tracker و RefurbMe التي ستنبهك عندما يصل طراز iPhone إلى المتجر الذي تم تجديده على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليك الاستجابة بسرعة للاستيلاء عليه قبل شخص آخر.

وفى وقت كتابة هذا التقرير ، كان متجر Apple عبر الإنترنت في الولايات المتحدة للأجهزة التي تم تجديدها يتميز بالعديد من هواتف iPhone 12 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل 1،009 دولارات ، مما يوفر توفيرًا مفيدًا قدره 290 دولارًا.

وسيقدم متجر المملكة المتحدة جهاز iPhone 13 Pro تم تجديده بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت مقابل 809 جنيهات إسترلينية ، مما يوفر للعميل 140 جنيهًا إسترلينيًا .