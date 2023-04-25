تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن الإصدار الخاص من ساعة Amazfit GTR 4 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Amazfit بشكل رسمي عن الإصدار الخاص من ساعة Amazfit GTR 4 الذكية المميز بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتنطلق بسعر 250 دولار.

ينطلق الإصدار الخاص من ساعة Amazfit GTR 4 الذكية بالكثير من المواصفات المقدمة من الشركة في الإصدار الأصلي، ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED منحنية بحجم 1.43 إنش، مع زر تاج مصمم من الفولاذ 316L، مع زر أخر يأتي بتصميم مختلف عن الإصدار الأصلي من الساعة الذكية.

ويتميز الإصدار الخاص من ساعة Amazfit GTR 4 أيضاً بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ في المنتصف، بينما تأتي اللوحة الخلفية بتصميم يجمع بين الزجاج والسيراميك.

أيضاً تقدم Amazfit الإصدار الخاص بأحزمة معصم من “Fluoroelastomer”، والتي تتميز بتصميم مختلف عن أحزمة المعصم المقدمة للإصدار الرئيسي.

من جانب أخر يتميز الإصدارين بإتساع 22مم، مع تصميم مميز بإبزيم دبوس كلاسيكي يدعم الضبط بين 150-215مم.

كما يأتي الإصدار المحدود بسماكة 11.2مم، أي بسمك أكبر من الإصدار الأصلي المميز بسماكة 10.6مم، أيضاً يأتي الإصدار المحدود بوزن أثقل 49 جرام مقابل 34 جرام في الإصدار الأصلي، ويدعم هذا الإصدار الشحن المغناطيسي اللاسلكي.

ويضم كلا الإصدارين بطارية بسعة 475 mAh، والتي تستغرق ساعتين للشحن بشكل كامل، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، ومع وضع توفير البطارية يمكن للساعة الذكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 28 يوم، ومع الإستخدام المكثف للساعة الذكية يصل عمر الشحن إلى 8 أيام من التشغيل، ومع نمط GPS يصل عمر الشحن إلى 28 ساعة، ومع نمط توفير الطاقة وتشغيل GPS يصل عمر الشحن إلى 55 ساعة.

أيضاً يمكن للإصدار المحدود من ساعة Amazfit GTR 4 أن يتصل بأحزمة تتبع معدل ضربات القلب، مع تتبع المستخدم في أنشطة اللياقة البدنية، ويتوفر الإصدار المحدود باللون الأسود فقط بسعر 250 دولار.

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