تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أبعاد هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أبعاد هاتف Galaxy Z Fold5.

أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن العملاق الكوري تقدم هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 للأسواق في نهاية شهر يوليو.

ولقد جاءت تفاصيل جديدة حول هاتف Z Fold5 عبر “Ice Universe” بشكل خاص والتي أوضحت أن الهاتف يتميز بأبعاد تحاكي إصدار الشركة السابق.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يتميز هاتف Galaxy Z Fold5 بأبعاد 154.9 في 129.9 في 6.1مم عند طي الهاتف، وأبعاد 154.9 في 67.1 في 13.4مم عند فتح الهاتف.

أيضاً يتميز هاتف Z Fold5 بوزن 254 جرام، أي بوزن أخف 9 جرام من الإصدار السابق Z Fold4، كما أشارت التسريبات إلى أن شاشة الغطاء الخارجي في هذا الإصدار تتميز بحجم 6.2 إنش.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سامسونج تقدم هواتف Z Fofd5 وZ Flip5 بمفصل للشاشة بتصميم جديد، والذي يدعم الهاتف بنسبة تجعد أقل في الشاشة، كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold5 يتوفر بألوان الأسود، والبيج، والأزرق الفاتح بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت وأيضاً 1 تيرابايت.

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