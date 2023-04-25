شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح تشغيل نفس الحساب على 4 هواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح تطبيق واتس آب الآن للمستخدمين القدرة على استخدام نفس الحساب على أربعة هواتف مختلفة مع قيام الشركة بتوسيع ميزة الأجهزة المتعددة الخاصة بها ، والتي سمحت في السابق للمستخدمين بالوصول إلى حساب واتس آب الخاص بهم من أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمتصفحات وأجهزة الكمبيوتر الإضافية التي تعمل بنظام أندرويد جنبًا إلى جنب مع هاتف أساسي واحد.



واتس آب

حيث يمكنك إعداد هاتف ثانوي لاستخدامه مع حساب واتس آب الخاص بك بعد تثبيت جديد للتطبيق، وفي أول تشغيل ، تحتاج إلى النقر على خيار "الارتباط بالحساب الحالي" أو “link to existing account” بدلاً من إدخال رقم هاتفك.

وسيؤدي هذا إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة الهاتف الأساسي عبر خيار "ربط جهاز" في الإعدادات، حيث أن الميزة الجديدة متاحة الآن لكل من أجهزة iOS و Android، وستسمح الميزة للمستخدمين باستخدام نفس حساب واتس آب على ما يصل إلى أربعة هواتف.

الجدير بالذكر أن الجهاز الأساسي لا يحتاج إلى التشغيل لتلقي الرسائل عبر جميع الهواتف الأخرى، ومع ذلك ، في حالة أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Android ، إذا كان الجهاز الأساسي غير نشط لأكثر من 14 يومًا ، فسيقوم واتس آب بتسجيل الخروج من حسابك من هذه الأجهزة.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب واتس آب الخاص بك على هاتف ثانوي ، سيقوم برنامج المراسلة بمزامنة ما يصل إلى عام من الرسائل ، حتى تتمكن من رؤية سجلات الدردشة قبل إرسال أي رسائل، وعلاوة على ذلك ، ستعمل الميزة بغض النظر عن الهاتف الأصلي (الأساسي) والهاتف الثانوي الذي يعمل على نظامي تشغيل مختلفين ، أي Android أو iOS.