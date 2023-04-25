شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة إنقاذ ثلاثة أشخاص من الموت بسبب ميزة الاتصال بالطوارئ عبر آيفون 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي مع إطلاق iPhone 14 وتمكنت بالفعل من إنقاذ أرواح من الموت ، وفقا لتقرير digital trend.

وقال التقرير ، في نهاية الأسبوع الماضى تُرك ثلاثة طلاب من جامعة بريجهام يونج عالقين أثناء استكشاف "الأخاديد" أى الشقوق الغائرة والمنحدرات الصخرية على المعالم الطبيعية التي نحتتها المياه في منطقة سان رافائيل سويل الترفيهية في ولاية يوتا واستخدموا ميزة الطوارىء لطلب المساعدة.

ووفقًا لـ KUTV ، تقطعت السبل بالطلاب في المياه العميقة خلال وقتهم في التجديف ولم يتمكنوا من الخروج لعدة ساعات مما أدى إلى صدمة انخفاض الحرارة لبدء الاستقرار، ونظرًا للمنطقة الريفية التي كانوا فيها ، لم تتمكن المجموعة من الاتصال للمساعدة في استخدام البيانات الخلوية العادية، ولحسن الحظ كان لدى ستيفن واتس أحد الطلاب ، جهاز iPhone 14 وكان قادرًا على استخدام ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي لإرسال الرسائل النصية ومشاركة موقعهم معهم.

وأوضح أحد الطلاب الآخرين ، جيريمي مومفورد ، لـ KUTV أن "الوادي كان على عمق حوالي 500 قدم من الجدران الصخرية ولكن كل 20 دقيقة تقريبًا يصطف قمر صناعي حيث كنا في الوادي ، ومن خلال رفع الهاتف تمكنا من الحصول على إشارة حيث يمكننا إرسال رسالة نصية برقم 911 إلى Emery County، وبمساعدة iPhone 14 تمكن الثلاثي من الإنقاذ بعد فترة وجيزة ومن المحتمل أن ينقذوا حياتهم.

وعلى الرغم من أنهم قد أبلغوا جهة اتصال في حالات الطوارئ بمسؤولية لطلب المساعدة إذا لم يسمع الشخص الذي اتصل بهم بحلول الساعة 9 مساءً ، فقد كان الطلاب الثلاثة محاصرين لعدة ساعات في المياه المتجمدة بحلول الوقت الذي تم إنقاذهم فيه ، لذلك من المحتمل أن تكون حالة الطوارئ الخاصة بهم كان الاتصال قد فات الأوان وأن حياتهم كان من الممكن أن تكون في خطر شديد لولا مساعدة iPhone.

قصة الطلاب وغيرها الكثير التي من المحتمل أن تظهر مع وصول ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية إلى المزيد من الأيدي بمثابة تذكير رائع بأن مواكبة التكنولوجيا الخاصة بك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ، ولا يزال وصول الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية محدودًا نسبيًا نظرًا لأنه يقتصر على خط iPhone 14 ، ولكن مع بدء المزيد من الأشخاص في اعتماد طرازات iPhone 14 والطرازات الأحدث عند إطلاقها ، يبدو أنها قد تصبح ميزة أمان نتساءل عنها كيف مررنا بدونها.