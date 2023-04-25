تكنولوجيا: نظارة Apple MR الذكية قد تشمل بطارية تشبه حزمة بطارية MagSafe

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب مؤتمر WWDC السنوي من شركة أبل، نحصل على مزيد من التفاصيل حول نظارة الواقع المختلطة للشركة.

توضح أحدث نشرة إخبارية لمارك غورمان حزمة بطارية وشاحن سماعة الرأس الخاص بنظارة MR. وبحسب ما ورد، ستكون حزمة بطارية نظارة MR كبيرة مثل هاتف iPhone ولكنها أكثر سمكًا قليلاً وسيتم شحنها عبر USB-C.

ويُقال إنها ستكون مشابهة لحزمة بطارية iPhone MagSafe التي ظهرت لأول مرة في عام 2021.

يصف غورمان أن حزمة البطارية مرتبطة بكابل ينتهي بموصل دائري خاص ويتم توصيله بالنظارة عبر مغناطيس. والشيء المثير للاهتمام هو أن الموصل سيكون قابلًا للدوران بحيث يمكن للمستخدمين قفله في النظارة عن طريق الدوران في اتجاه عقارب الساعة لضمان بقائه في مكانه أثناء الاستخدام. سيكون طرف الكابل الآخر عالقًا في حزمة البطارية ولا يمكن إزالته.

يتوقع غورمان أيضًا أن تقوم النظارة بتشغيل جميع تطبيقات iPad الحالية الخاصة بالطرف الأول في الواقع المختلط بالإضافة إلى “المئات” من تطبيقات الطرف الثالث دون الحاجة إلى قيام المطورين بإعادة صياغة تطبيقاتهم.

ستحصل أيضًا النظارة على تطبيق صحي جديد يركز على التأمل، ويُشاع أن نظارة MR من أبل ستصل بسعر 3000 دولار.

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