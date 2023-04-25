تكنولوجيا: شركة أبل تفوز بحكم محكمة الاستئناف ضد Epic Games

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا في صراع مكافحة الاحتكار الطويل الأمد بين شركة أبل و Epic Games. وحسبما ذكرت بلومبرج، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى، والذي رفض معظم مزاعم شركة Epic بأن شركة أبل انتهكت قانون المنافسة الفيدرالي من خلال حظر متاجر التطبيقات البديلة على أجهزتها.

كما أيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة جزءًا من الحكم الأصلي الذي كان في صالح Epic. وكتبت اللجنة في القرار: “هناك نقاش حي ومهم حول الدور الذي تلعبه منصات المعاملات عبر الإنترنت ذات القوة السوقية في اقتصادنا وديمقراطيتنا”.

وأضافت: “ومع ذلك، مهمتنا كمحكمة استئناف فيدرالية، ليست حل هذا النقاش… ولا يمكننا حتى محاولة القيام بذلك. بدلاً من ذلك، في هذا القرار، طبقنا سابقة موجودة على الحقائق “.

يحافظ الحكم على الوضع الراهن، ما لم تنقل الطعون الأخرى القضية إلى محكمة أعلى. وأحد التجاعيد الإضافية هو حقيقة أن Epic قد تكون الآن في مأزق للرسوم القانونية لشركة أبل.

وقالت أبل: “قرار اليوم يعيد التأكيد على انتصار شركة آبل المدوي في هذه الحالة، حيث تم اتخاذ تسعة من أصل عشرة مطالبات لصالح شركة آبل. وللمرة الثانية خلال عامين، قضت محكمة فيدرالية بأن شركة أبل تلتزم بقوانين مكافحة الاحتكار على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي “.

وأضافت: “يواصل متجر App Store الترويج للمنافسة ودفع الابتكار وتوسيع الفرص، ونحن فخورون بإسهاماته العميقة لكل من المستخدمين والمطورين في جميع أنحاء العالم. نحن نختلف بكل احترام مع حكم المحكمة بشأن المطالبة المتبقية بموجب قانون الولاية ونطالب بالمزيد من المراجعة “.

المصدر

اعلان





