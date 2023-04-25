تكنولوجيا: تفاصيل جديدة متعلقة بهاتف Moto G 5G (2023) من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من ان شركة موتورولا لم تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهاتف Moto G 5G (2023)، إلا انه تم تسريب تفاصيل وصور متعلقة بالهاتف بواسطة SnoopyTech والتي أفادت ان الهاتف الذكي سيضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقنية Quad Pixel للحصول على لقطات فائقة الوضوح بدقة 12 ميجابكسل.

يبدو أن Moto G 5G (2023) سيحتوي على كاميرتين فقط من الخلف مثل Moto G Stylus 5G (2023) القادم.

والميزات الأخرى “المؤكدة” من خلال الصور المسربة تشمل مقبس سماعة رأس قديم الطراز 3.5 مم ومنفذ USB-C.

من المتوقع أن يصل الهاتف إلى الولايات المتحدة قريبًا مع سعر معقول مثل إصدار العام الماضي، وفي الوقت الحالي لا توجد تفاصيل عن موعد إصداره.

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