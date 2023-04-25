شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي بمليار دولار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة تسلا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في 2023، وسط اتجاه الشركة لزيادة إنتاجها، وقالت الشركة التي يديرها إيلون ماسك في بيان إنها تتوقع إنفاق ما يتراوح بين 7 مليارات إلى 9 مليارات دولار في 2023.

وهو مستوى أعلى من توقعاتها السابقة التي تتراوح ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار.

وبالتزامن مع تلك القرارات، سجل سهم Tesla أقل إغلاق في 3 أشهر، فيما بلغت قيمتها في القيمة السوقية مستويات 77 مليار دولار في آخر.

وعلى الرغم من الأداء المتراجع للسهم في الفترة الأخيرة، قالت كاثي وود في تصريحات لـCNBC الأسبوع الماضي، إن سهم تسلا قد يقفز بأكثر من 1100% إلى 2000 دولار بحلول 2027.