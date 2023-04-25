شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الاستثمار فى شركات التكنولوجيا التجارة الأكثر انتشارا مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الارتفاع الحاد في نمو الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا إلى انتعاش الأسواق هذا العام ، وقد تساعد تقارير الأرباح في الأسابيع المقبلة المستثمرين على تحديد ما إذا كانت هذه المكاسب لها ما يبررها، حيث قال مديرو الصناديق الذين شملهم الاستطلاع من قبل BofA Global Research إن أسهم التكنولوجيا الأمريكية هي حاليًا التجارة "الأكثر ازدحامًا" في السوق، حيث يتكدس المستثمرون في السندات الضخمة معتقدين أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبًا عن تشديد السياسة النقدية وأن القطاع سيظل مرنًا مع تباطؤ النمو.

وساعدت الارتفاعات في الأسهم مثل أبل و Microsoft Corp و Tesla Inc في الحفاظ على مؤشرات أوسع في مواجهة مخاوف الركود والأزمة المصرفية الشهر الماضي التي أثارها انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر، وارتفعت أسهم أبل و Microsoft بنسبة 27٪ و 19٪ على التوالي هذا العام ، وشكلتا معًا ما يقرب من نصف التقدم الإجمالي لمؤشر S&P 500 حتى شهر مارس ، وفقًا لمؤشرات S&P Dow Jones.

كما ارتفع المؤشر بنحو 7.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقد يعتمد استمرار هذا الارتفاع على تفوق الشركات على تقديرات الربع الأول التي تم تخفيضها بالفعل، من المتوقع انخفاض أرباح التكنولوجيا بنسبة 14.4%. من المتوقع أن تسجل شركات خدمات الاتصالات ، بما في ذلك Meta Platforms Inc و Alphabet Inc ، انخفاضًا بنسبة 12% ، وفقًا لبيانات Refinitiv.

وقال جيسون دراهو ، رئيس قسم توزيع الأصول الأمريكيتين في UBS ، بعد الانخفاضات الحادة في عام 2022 ، "كانت هذه مجموعة تعاني من نقص الوزن بالنسبة لعدد من الأشخاص ، والآن ترى بعض الزخم ينطلق". ستظهر الأرباح "ما إذا كان هذا حقًا ملاذًا آمنًا إذا كنت قلقًا بشأن الركود".

ومن المتوقع أن تعلن Alphabet و Microsoft عن نتائجها في 25 أبريل ، تليها أبل في 4 مايو، ومن المتوقع أن تعلن أمازون ، وهي جزء من القطاع التقديري للمستهلكين ، عن نتائجها في 27 أبريل، فيما انخفضت أسهم Tesla بنسبة 10٪ تقريبًا بعد فقدان تقديرات الأرباح في أبريل. 19.

ومن المرجح أن تستخدم الشركات تقارير الأرباح خلال الأسابيع العديدة المقبلة للإعلان عن المزيد من الخطط لتسريح العمال ، والتي يمكن أن تعزز الهوامش قبل الركود وتجعل أسهمها أكثر جاذبية ، كما قال روبرت ستيمبسون ، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير المحفظة في Oak Associates Funds.

وأعلنت شركة Alphabet في يناير عن تخفيض 12000 وظيفة ، تليها Amazon في مارس مع 9000 تخفيضات ، وأخرى ترفع إجمالي عدد التسريح إلى 27000 خلال الأشهر الأخيرة، وقال ستيمبسون: "لقد تم تصحيح التكنولوجيا بشدة العام الماضي وتم خصمها بالفعل بسبب نوع من الركود ، نظرًا لأنها قبلت بضرورة خفض عدد الموظفين وتقليص الإنفاق قليلاً". "إنها صناعة تقبل أدويتها".

ومع ذلك ، فإن علامات تحسن الربحية يمكن أن تعزز "خطوة أخرى" في الارتفاع ، كما قال توم بلامب ، مدير المحفظة في Plumb Funds ، الذي يشغل مناصب كبيرة في Nvidia Corp و أبل. ارتفعت أسهم Nvidia بأكثر من 90٪ هذا العام.

وقال بلامب: "لقد دفعنا غرامة الاحتفاظ بعدد من هذه الأسهم العام الماضي". "في الوقت الحاضر ، يعتبر نمو السوق أمرًا يعتقد الناس أنه يمثل تحديًا ، وإذا تمكنت من تحديد النمو ، فستتم مكافأتك."

ومع ذلك ، قد تتلاشى المكاسب إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. في حين توقع البنك المركزي أن تكاليف الاقتراض ستبقى بالقرب من المستويات الحالية حتى نهاية العام ، يقوم المستثمرون بتخفيض أسعار الفائدة بعد الصيف.

من المرجح أن تؤثر المعدلات المرتفعة بشدة على التقييمات التكنولوجية ، التي ارتفعت منذ بداية العام ، كما قال ماكس واسرمان ، مدير المحفظة في ميرامار كابيتال. إن مخزونات النمو معرضة بشكل خاص لتكاليف الاقتراض المرتفعة ، التي تهدد بتقويض قيمة تدفقاتها النقدية طويلة الأجل.